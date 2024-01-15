https://ria.ru/20240115/assotsiatsii-1921476249.html

Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах

Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах - РИА Новости, 15.01.2024

Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах

Региональные организации Ассоциации ветеранов специальной военной операции созданы в 23 субъектах России, еще в более 20 регионах завершается оформление... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:51

2024-01-15T17:51

2024-01-15T18:13

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

КУБИНКА (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Региональные организации Ассоциации ветеранов специальной военной операции созданы в 23 субъектах России, еще в более 20 регионах завершается оформление документов, сообщил председатель координационного совета ассоциации Сергей Макаров. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" 14-17 января проходит второй форум ветеранов спецоперации "Вместе победим", организованный фондом "Защитники Отечества". Его участниками стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества. "Организация мы достаточно молодая. После первого нашего форума (ветеранов спецоперации) прошло совсем немного времени. Там мы приняли решение о том, как мы будем существовать, какие наши цели, задачи, приняли устав и определились, какие документы нужны, чтобы региональные организации не были филиалами - мы состоим из региональных организаций, это главная ударная сила Ассоциации ветеранов СВО… Сейчас в составе уже 23 региональных организации, больше 20 завершают оформление документов у себя в регионах и тоже в ближайшее время войдут в состав нашей ассоциации", - сказал Макаров на форуме. Он напомнил, что ассоциация создана решением ветеранских организаций России, в числе которых Российский союз ветеранов, Российский союз ветеранов Афганистана, Российская ассоциация героев Советского Союза и России, Боевое братство, Российский союз инвалидов войн и конфликтов, Союз десантников, партнерами ассоциации являются фонд "Защитники Отечества", волонтерские организации. Макаров уточнил, что главной целью ассоциации стало активное вовлечение ветеранов спецоперации после возвращения с фронтов и лечения в госпиталях в развитие страны, воспитание подрастающего поколения. "У нас у каждого должно быть в сознании, как выйти из состояния войны. Психологически это достаточно сложная проблема. И задача нашей организации, чтобы никто из тех, кто завершил выполнение задач на фронте, не прошел мимо нас", - добавил Макаров.

https://ria.ru/20240110/garantii-1920500268.html

https://ria.ru/20231229/uchastki-1918985073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия