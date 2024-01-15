https://ria.ru/20240115/assotsiatsii-1921476249.html
Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах
Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах - РИА Новости, 15.01.2024
Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах
Региональные организации Ассоциации ветеранов специальной военной операции созданы в 23 субъектах России, еще в более 20 регионах завершается оформление... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:51
2024-01-15T17:51
2024-01-15T18:13
специальная военная операция на украине
россия
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КУБИНКА (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Региональные организации Ассоциации ветеранов специальной военной операции созданы в 23 субъектах России, еще в более 20 регионах завершается оформление документов, сообщил председатель координационного совета ассоциации Сергей Макаров. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" 14-17 января проходит второй форум ветеранов спецоперации "Вместе победим", организованный фондом "Защитники Отечества". Его участниками стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества. "Организация мы достаточно молодая. После первого нашего форума (ветеранов спецоперации) прошло совсем немного времени. Там мы приняли решение о том, как мы будем существовать, какие наши цели, задачи, приняли устав и определились, какие документы нужны, чтобы региональные организации не были филиалами - мы состоим из региональных организаций, это главная ударная сила Ассоциации ветеранов СВО… Сейчас в составе уже 23 региональных организации, больше 20 завершают оформление документов у себя в регионах и тоже в ближайшее время войдут в состав нашей ассоциации", - сказал Макаров на форуме. Он напомнил, что ассоциация создана решением ветеранских организаций России, в числе которых Российский союз ветеранов, Российский союз ветеранов Афганистана, Российская ассоциация героев Советского Союза и России, Боевое братство, Российский союз инвалидов войн и конфликтов, Союз десантников, партнерами ассоциации являются фонд "Защитники Отечества", волонтерские организации. Макаров уточнил, что главной целью ассоциации стало активное вовлечение ветеранов спецоперации после возвращения с фронтов и лечения в госпиталях в развитие страны, воспитание подрастающего поколения. "У нас у каждого должно быть в сознании, как выйти из состояния войны. Психологически это достаточно сложная проблема. И задача нашей организации, чтобы никто из тех, кто завершил выполнение задач на фронте, не прошел мимо нас", - добавил Макаров.
https://ria.ru/20240110/garantii-1920500268.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Ассоциации ветеранов спецоперации создали в 23 российских регионах
Макаров: ассоциации ветеранов СВО создали в 23 регионах РФ, на очереди еще 20
КУБИНКА (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Региональные организации Ассоциации ветеранов специальной военной операции созданы в 23 субъектах России, еще в более 20 регионах завершается оформление документов, сообщил председатель координационного совета ассоциации Сергей Макаров.
В конгрессно-выставочном центре "Патриот
" 14-17 января проходит второй форум ветеранов спецоперации "Вместе победим", организованный фондом "Защитники Отечества". Его участниками стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.
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"Организация мы достаточно молодая. После первого нашего форума (ветеранов спецоперации) прошло совсем немного времени. Там мы приняли решение о том, как мы будем существовать, какие наши цели, задачи, приняли устав и определились, какие документы нужны, чтобы региональные организации не были филиалами - мы состоим из региональных организаций, это главная ударная сила Ассоциации ветеранов СВО… Сейчас в составе уже 23 региональных организации, больше 20 завершают оформление документов у себя в регионах и тоже в ближайшее время войдут в состав нашей ассоциации", - сказал Макаров на форуме.
Он напомнил, что ассоциация создана решением ветеранских организаций России, в числе которых Российский союз ветеранов, Российский союз ветеранов Афганистана
, Российская ассоциация героев Советского Союза и России, Боевое братство
, Российский союз инвалидов войн и конфликтов, Союз десантников, партнерами ассоциации являются фонд "Защитники Отечества", волонтерские организации.
Макаров уточнил, что главной целью ассоциации стало активное вовлечение ветеранов спецоперации после возвращения с фронтов и лечения в госпиталях в развитие страны, воспитание подрастающего поколения.
"У нас у каждого должно быть в сознании, как выйти из состояния войны. Психологически это достаточно сложная проблема. И задача нашей организации, чтобы никто из тех, кто завершил выполнение задач на фронте, не прошел мимо нас", - добавил Макаров.
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