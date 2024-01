https://ria.ru/20240115/amazon-1921457903.html

Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы. "Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства. Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

