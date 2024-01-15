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Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 15.01.2024
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16:49 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/amazon-1921457903.html
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 15.01.2024
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:49
2024-01-15T16:49
россия
amazon
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы. "Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства. Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
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россия, amazon
Россия, Amazon
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Amazon и еще 10 компаниям грозят оборотные штрафы за отсутствие филиала в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Amazon. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы.
"Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства.
Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
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