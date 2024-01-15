https://ria.ru/20240115/amazon-1921457903.html
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 15.01.2024
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:49
2024-01-15T16:49
2024-01-15T16:49
россия
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:169:3128:1928_1920x0_80_0_0_1209c98875c61c6fb9915261c8a0ebae.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы. "Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства. Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
https://ria.ru/20231220/shtraf-1916947481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a257ba3e44516f316f4df8c885e2c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, amazon
Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Amazon и еще 10 компаниям грозят оборотные штрафы за отсутствие филиала в России
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили РИА Новости в 422 судебном участке Таганского района Москвы.
"Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января",- сказала собеседница агентства.
Вместе с ним будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
Суд назначил Google третий оборотный штраф