https://ria.ru/20240115/aktsiya-1921517945.html

Джонсон призвал уволить чиновников, участвовавших в пропалестинской акции

Джонсон призвал уволить чиновников, участвовавших в пропалестинской акции - РИА Новости, 15.01.2024

Джонсон призвал уволить чиновников, участвовавших в пропалестинской акции

Любой государственный служащий, который покинет рабочее место для участия в акции протеста против поддержки Израиля со стороны США, заслуживает увольнения,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:54

2024-01-15T23:54

2024-01-15T23:54

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Любой государственный служащий, который покинет рабочее место для участия в акции протеста против поддержки Израиля со стороны США, заслуживает увольнения, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. "Любой государственный служащий, который уйдет с работы для протеста против поддержки со стороны США нашего союзника Израиля, игнорирует свою ответственность и злоупотребляет доверием налогоплательщиков", - говорится в заявлении Джонсона в социальной сети Х. Спикер подчеркнул, что все госслужащие, которые покинут рабочие места ради протеста, "заслуживают увольнения". "Председатель комитета по надзору (Джеймс) Комер и я будем вместе работать для гарантии того, что каждое федеральное агентство инициирует надлежащие дисциплинарные процедуры против каждого человека, который уходит со своей работы", - пригрозил Джонсон. Во вторник, 16 января, в американской столице городе Вашингтон планируется новая акция протеста в поддержку Палестины и против помощи Израилю со стороны США. Перед ней американские СМИ распространили информацию о планах работников двух десятков федеральных ведомств и учреждений, включая представителей Белого дома, Пентагона и госдепартамента, покинуть свои рабочие места для участия в демонстрации. По данным интернет-издания Al-Monitor, всего на улицы могут выйти сотни сотрудников администрации президента страны Джо Байдена. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240114/aktsiya-1921325120.html

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в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, майк джонсон, оон, хамас, министерство обороны сша, владимир путин