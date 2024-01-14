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"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России - РИА Новости, 14.01.2024
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20:50 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/zelenskaya-1921322578.html
"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России
"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России - РИА Новости, 14.01.2024
"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России
Пользователи социальной сети X резко отреагировали на требование жены президента Украины Елены Зеленской дать Киеву новую партию оружия для продолжения военных... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:50
2024-01-14T20:50
политика
россия
украина
елена зеленская
гонсало лира
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на требование жены президента Украины Елены Зеленской дать Киеву новую партию оружия для продолжения военных действий с Россией."Ведете себя как попрошайка", — заметили в комментариях."Все государства должны прекратить отправлять наши деньги в вашу коррумпированную страну, потому что Украина уже проиграла войну. Ваше коррумпированное правительство украло все деньги", — написал участник дискуссии."О какой помощи вы говорите? Вы убили американского журналиста (Гонсало Лиру. — Прим. ред.) за то, что он не говорил тезисами украинской пропаганды", — напомнил пользователь."Скоро в вашей стране не останется гражданских, потому что их всех затащат в украинскую нацистскую армию", — отметили в беседе.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя, а только затягивает конфликт. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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политика, россия, украина, елена зеленская, гонсало лира, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Елена Зеленская, Гонсало Лира, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО

"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на требование жены президента Украины Елены Зеленской дать Киеву новую партию оружия для продолжения военных действий с Россией.
"Ведете себя как попрошайка", — заметили в комментариях.
«
"Все государства должны прекратить отправлять наши деньги в вашу коррумпированную страну, потому что Украина уже проиграла войну. Ваше коррумпированное правительство украло все деньги", — написал участник дискуссии.
"О какой помощи вы говорите? Вы убили американского журналиста (Гонсало Лиру. — Прим. ред.) за то, что он не говорил тезисами украинской пропаганды", — напомнил пользователь.
"Скоро в вашей стране не останется гражданских, потому что их всех затащат в украинскую нацистскую армию", — отметили в беседе.
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя, а только затягивает конфликт. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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ПолитикаРоссияУкраинаЕлена ЗеленскаяГонсало ЛираСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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