https://ria.ru/20240114/zelenskaya-1921322578.html

"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России

"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России - РИА Новости, 14.01.2024

"О чем ты?" В Сети шокированы требованием Зеленской к Западу по России

Пользователи социальной сети X резко отреагировали на требование жены президента Украины Елены Зеленской дать Киеву новую партию оружия для продолжения военных... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:50

2024-01-14T20:50

2024-01-14T20:50

политика

россия

украина

елена зеленская

гонсало лира

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на требование жены президента Украины Елены Зеленской дать Киеву новую партию оружия для продолжения военных действий с Россией."Ведете себя как попрошайка", — заметили в комментариях."Все государства должны прекратить отправлять наши деньги в вашу коррумпированную страну, потому что Украина уже проиграла войну. Ваше коррумпированное правительство украло все деньги", — написал участник дискуссии."О какой помощи вы говорите? Вы убили американского журналиста (Гонсало Лиру. — Прим. ред.) за то, что он не говорил тезисами украинской пропаганды", — напомнил пользователь."Скоро в вашей стране не останется гражданских, потому что их всех затащат в украинскую нацистскую армию", — отметили в беседе.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя, а только затягивает конфликт. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921295400.html

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политика, россия, украина, елена зеленская, гонсало лира, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато