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Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 14.01.2024 (обновлено: 21:41 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине
Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:13
2024-01-14T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта. "Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что Киев "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для Украины. Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей". Он выразил надежду на то, что поддержка и помощь от союзников продолжится.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html
https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, НАТО, Конгресс США
Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.
«
"Этот президент (Зеленский - ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что Киев "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для Украины. Ермак также добавил, что "позитивно настроен", ожидая выделения 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей". Он выразил надежду на то, что поддержка и помощь от союзников продолжится.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России
13 января, 19:49
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий КулебаНАТОКонгресс США
 
 
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