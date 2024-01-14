Рейтинг@Mail.ru
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/zaluzhnyy-1921230713.html
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного - РИА Новости, 14.01.2024
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:40
2024-01-14T04:40
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного.Парламентарий прокомментировала "селфи" Залужного, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным."Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!" – написала Безуглая в своем Facebook*.Ранее парламентарий заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в украинском парламенте.В четверг Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан. Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240109/krym-1920351566.html
https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного

Депутат Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного.
Парламентарий прокомментировала "селфи" Залужного, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ: Залужный хотел провести "дерзкое наступление" в Крыму в 2022 году
9 января, 16:49
"Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!" – написала Безуглая в своем Facebook*.
Ранее парламентарий заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в украинском парламенте.
В четверг Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан. Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского
03:38
 
В миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала