https://ria.ru/20240114/zaluzhnyy-1921230713.html
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного - РИА Новости, 14.01.2024
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:40
2024-01-14T04:40
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного.Парламентарий прокомментировала "селфи" Залужного, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным."Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!" – написала Безуглая в своем Facebook*.Ранее парламентарий заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в украинском парламенте.В четверг Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан. Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
"Страшновато": в Киеве возмутились из-за одного фото Залужного
Депутат Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Залужного
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала "полевое" фото главкома ВСУ Валерия Залужного.
Парламентарий прокомментировала "селфи" Залужного
, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным.
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"Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!" – написала Безуглая в своем Facebook*.
Ранее парламентарий заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Безуглую с должности его замглавы. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в украинском парламенте.
В четверг Безуглая сообщила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа", обвинив депутатов в том, что они вонзают "нож в спину". По словам Безуглой, ее коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности, а также закрывают глаза на проблему убийства украинским генералитетом собственных граждан. Она добавила, что остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы Владимира Зеленского
.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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