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Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 14.01.2024 (обновлено: 23:09 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/zakharova-1921326557.html
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине
Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:44
2024-01-14T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Комментируя "Известиям" предложение швейцарского МИДа, Захарова отметила, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза". "Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html
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в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.
Комментируя "Известиям" предложение швейцарского МИДа, Захарова отметила, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза".
«
"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - добавила дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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