https://ria.ru/20240114/zakharova-1921326557.html
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине
Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:44
2024-01-14T21:44
2024-01-14T23:09
специальная военная операция на украине
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украина
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швейцария
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Комментируя "Известиям" предложение швейцарского МИДа, Захарова отметила, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза". "Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине
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