https://ria.ru/20240114/zakharova-1921326557.html

Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине

Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине - РИА Новости, 14.01.2024

Захарова прокомментировала предложение Швейцарии о переговорах по Украине

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T21:44

2024-01-14T21:44

2024-01-14T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

швейцария

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Комментируя "Известиям" предложение швейцарского МИДа, Захарова отметила, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза". "Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html

украина

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)