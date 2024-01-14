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Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену - РИА Новости, 14.01.2024
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14:45 14.01.2024 (обновлено: 15:05 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/yemen-1921279259.html
Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену
Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену - РИА Новости, 14.01.2024
Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену
Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны, говорится в комментарии... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:45
2024-01-14T15:05
йемен
военная операция сша и британии в йемене
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
ансар алла
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны, говорится в комментарии посольства РФ в Йемене."Нанесённые США и Великобританией в ночь на 12 января ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Источник в местных властях сообщил в субботу РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. Рано утром в субботу авиация США и Британии также нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны, про которую руководство правящего в Йемене движения "Ансар Алла" говорило, что она давно вышла из строя в результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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йемен, военная операция сша и британии в йемене, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, ансар алла, россия
Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Ансар Алла, Россия
Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену

Посольство РФ: удары коалиции по Йемену грозят ухудшением положения населения

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны, говорится в комментарии посольства РФ в Йемене.
"Нанесённые США и Великобританией в ночь на 12 января ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Источник в местных властях сообщил в субботу РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. Рано утром в субботу авиация США и Британии также нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны, про которую руководство правящего в Йемене движения "Ансар Алла" говорило, что она давно вышла из строя в результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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ЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШААнсар АллаРоссия
 
 
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