https://ria.ru/20240114/yemen-1921279259.html

Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену

Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену - РИА Новости, 14.01.2024

Посольство России предупредило о последствиях ударов коалиции по Йемену

Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны, говорится в комментарии... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:45

2024-01-14T14:45

2024-01-14T15:05

йемен

военная операция сша и британии в йемене

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

ансар алла

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны, говорится в комментарии посольства РФ в Йемене."Нанесённые США и Великобританией в ночь на 12 января ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Источник в местных властях сообщил в субботу РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. Рано утром в субботу авиация США и Британии также нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны, про которую руководство правящего в Йемене движения "Ансар Алла" говорило, что она давно вышла из строя в результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

йемен, военная операция сша и британии в йемене, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, ансар алла, россия