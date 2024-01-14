https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть

СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть

Удары США и Великобритании по Йемену смогли лишь примерно на треть снизить способность хуситов атаковать суда в Красном море ракетами и беспилотниками, сообщает РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:21

2024-01-14T00:21

2024-01-14T07:29

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по Йемену смогли лишь примерно на треть снизить способность хуситов атаковать суда в Красном море ракетами и беспилотниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.По информации собеседников издания, в результате ударов по позициям хуситов в Йемене в четверг и пятницу были уничтожены около 90% целей, однако это несильно повлияло на наступательный потенциал йеменского движения."Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов, большая часть которого устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко перемещена или спрятана", - пишет газета со ссылкой на официальных лиц. По словам чиновников, выявление целей оказалось более сложной задачей, чем ожидалось: западные спецслужбы в последние годы не тратили много времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО, командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет, принадлежащих хуситам. Сейчас американские аналитики в спешке собирают информацию о других потенциальных целях, отметили собеседники издания.По мнению одного из чиновников, США будут придерживаться тактики уничтожения целей в кратчайшие сроки после ее обнаружения, если президент США Джо Байден отдаст соответствующее распоряжение.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html

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сша, йемен, израиль, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире