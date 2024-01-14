Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал приехать в Якутию - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/yakutiya-1921259511.html
Путин пообещал приехать в Якутию
Путин пообещал приехать в Якутию - РИА Новости, 14.01.2024
Путин пообещал приехать в Якутию
Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:26
2024-01-14T11:26
владимир путин
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659184_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_c0da1446d25ce58619a1ec0ccf3890bd.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные. "Да, постараюсь, конечно. Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться - просто самолёт не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток. "Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", - отметил он. Глава государства рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу. "Знаю, что она должна расширяться, хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда", - заверил Путин.
https://ria.ru/20240111/putin-1920693992.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659184_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_d045286360a1813c81c5272de4b3f2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, республика саха (якутия)
Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путин пообещал приехать в Якутию

Путин по итогам поездки на Дальний Восток пообещал, что еще приедет в Якутию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные.
"Да, постараюсь, конечно. Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться - просто самолёт не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток.
"Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", - отметил он.
Глава государства рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу.
"Знаю, что она должна расширяться, хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда", - заверил Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Германии указали на удивительную деталь во внешнем виде Путина
11 января, 12:02
 
Владимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала