https://ria.ru/20240114/yakutiya-1921259511.html
Путин пообещал приехать в Якутию
Путин пообещал приехать в Якутию - РИА Новости, 14.01.2024
Путин пообещал приехать в Якутию
Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:26
2024-01-14T11:26
2024-01-14T11:26
владимир путин
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659184_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_c0da1446d25ce58619a1ec0ccf3890bd.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные. "Да, постараюсь, конечно. Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться - просто самолёт не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток. "Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", - отметил он. Глава государства рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу. "Знаю, что она должна расширяться, хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда", - заверил Путин.
https://ria.ru/20240111/putin-1920693992.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, республика саха (якутия)
Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путин пообещал приехать в Якутию
Путин по итогам поездки на Дальний Восток пообещал, что еще приедет в Якутию
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Якутию: республика огромная, ресурсы колоссальные, люди очень интересные.
"Да, постараюсь, конечно. Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться - просто самолёт не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток
.
"Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", - отметил он.
Глава государства рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу.
"Знаю, что она должна расширяться, хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда", - заверил Путин.
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