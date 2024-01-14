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На Украине признали сложности с производством вооружения - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html
На Украине признали сложности с производством вооружения
На Украине признали сложности с производством вооружения - РИА Новости, 14.01.2024
На Украине признали сложности с производством вооружения
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:06
2024-01-14T16:06
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства. "Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", - сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
На Украине признали сложности с производством вооружения

Киев признал неспособность своего производства покрыть потребности в вооружении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства.
«
"Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", - сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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