https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html

На Украине признали сложности с производством вооружения

На Украине признали сложности с производством вооружения - РИА Новости, 14.01.2024

На Украине признали сложности с производством вооружения

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:06

2024-01-14T16:06

2024-01-14T16:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства. "Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", - сказал Камышин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато