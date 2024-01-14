https://ria.ru/20240114/voennye-1921270181.html

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.01.2024

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским формированиям на херсонском направлении и уничтожили до 60 солдат противника, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:31

2024-01-14T13:31

2024-01-14T13:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским формированиям на херсонском направлении и уничтожили до 60 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Zuzana-2" словацкого производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины