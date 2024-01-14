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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.01.2024
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским формированиям на херсонском направлении и уничтожили до 60 солдат противника, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:31
2024-01-14T13:31
2024-01-14T13:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским формированиям на херсонском направлении и уничтожили до 60 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Zuzana-2" словацкого производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении