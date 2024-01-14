https://ria.ru/20240114/vizit-1921235474.html

Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД

Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД - РИА Новости, 14.01.2024

Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД

Пользователи соцсети X из Франции негативно отреагировали на визит нового главы МИД страны Стефан Сежурне в Киев. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T06:18

2024-01-14T06:18

2024-01-14T06:45

в мире

франция

украина

стефан сежурне

габриэль атталь

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X из Франции негативно отреагировали на визит нового главы МИД страны Стефан Сежурне в Киев.В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины".Французский телеканал BFMTV опубликовал в X видео с приездом министра, пост вызвал резкую реакцию у комментаторов."Вы спросили французов?" – задался вопросом пользователь @iam_arias."Было бы здорово однажды спросить наше мнение!" – высказала аналогичное мнение @sale_gose."Ох, первая ошибка", - заметил @SupernovaT423."Первое, что они делают, это для Украины, с макронистами ничего не меняется", - посетовала @nraednioa."Едва назначенный Сежурне направляется на киевский фестиваль, чтобы сфотографироваться с пианистом, пристрастившимся к кокаину. И попутно влить наши деньги в натовский проект вечного противостояния с Россией", - возмутился @lauhadj2."При чем ко всему этому французы??? Хотел бы знать, на что пошли миллиарды, уже выплаченные Украине", - потребовал @MoonlightBlois."Не способен финансово поддержать французские больницы, но потратит деньги на коррумпированных украинцев", - съязвил @LochamYelli.Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг. Политик не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, он состоит в отношениях с новым премьер-министром страны Габриэлем Атталем, занявшим пост во вторник.

https://ria.ru/20240113/kuleba-1921172195.html

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

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в мире, франция, украина, стефан сежурне, габриэль атталь