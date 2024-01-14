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Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД - РИА Новости, 14.01.2024
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06:18 14.01.2024 (обновлено: 06:45 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/vizit-1921235474.html
Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД
Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД - РИА Новости, 14.01.2024
Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД
Пользователи соцсети X из Франции негативно отреагировали на визит нового главы МИД страны Стефан Сежурне в Киев. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:18
2024-01-14T06:45
в мире
франция
украина
стефан сежурне
габриэль атталь
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X из Франции негативно отреагировали на визит нового главы МИД страны Стефан Сежурне в Киев.В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины".Французский телеканал BFMTV опубликовал в X видео с приездом министра, пост вызвал резкую реакцию у комментаторов."Вы спросили французов?" – задался вопросом пользователь @iam_arias."Было бы здорово однажды спросить наше мнение!" – высказала аналогичное мнение @sale_gose."Ох, первая ошибка", - заметил @SupernovaT423."Первое, что они делают, это для Украины, с макронистами ничего не меняется", - посетовала @nraednioa."Едва назначенный Сежурне направляется на киевский фестиваль, чтобы сфотографироваться с пианистом, пристрастившимся к кокаину. И попутно влить наши деньги в натовский проект вечного противостояния с Россией", - возмутился @lauhadj2."При чем ко всему этому французы??? Хотел бы знать, на что пошли миллиарды, уже выплаченные Украине", - потребовал @MoonlightBlois."Не способен финансово поддержать французские больницы, но потратит деньги на коррумпированных украинцев", - съязвил @LochamYelli.Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг. Политик не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, он состоит в отношениях с новым премьер-министром страны Габриэлем Атталем, занявшим пост во вторник.
https://ria.ru/20240113/kuleba-1921172195.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
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в мире, франция, украина, стефан сежурне, габриэль атталь
В мире, Франция, Украина, Стефан Сежурне, Габриэль Атталь

Французов привел в ярость визит в Киев нового главы МИД

© Фото : Stéphane Séjourné/XНовый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : Stéphane Séjourné/X
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Пользователи соцсети X из Франции негативно отреагировали на визит нового главы МИД страны Стефан Сежурне в Киев.
В субботу Сежурне прибыл с первым после назначения на пост визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины".
Министр иностранных дел Франции и Европы Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Киеве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия
Вчера, 15:51
Французский телеканал BFMTV опубликовал в X видео с приездом министра, пост вызвал резкую реакцию у комментаторов.
"Вы спросили французов?" – задался вопросом пользователь @iam_arias.
"Было бы здорово однажды спросить наше мнение!" – высказала аналогичное мнение @sale_gose.
"Ох, первая ошибка", - заметил @SupernovaT423.
"Первое, что они делают, это для Украины, с макронистами ничего не меняется", - посетовала @nraednioa.
"Едва назначенный Сежурне направляется на киевский фестиваль, чтобы сфотографироваться с пианистом, пристрастившимся к кокаину. И попутно влить наши деньги в натовский проект вечного противостояния с Россией", - возмутился @lauhadj2.
"При чем ко всему этому французы??? Хотел бы знать, на что пошли миллиарды, уже выплаченные Украине", - потребовал @MoonlightBlois.
"Не способен финансово поддержать французские больницы, но потратит деньги на коррумпированных украинцев", - съязвил @LochamYelli.
Сежурне стал новым главой МИД Франции в минувший четверг. Политик не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, он состоит в отношениях с новым премьер-министром страны Габриэлем Атталем, занявшим пост во вторник.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
 
В миреФранцияУкраинаСтефан СежурнеГабриэль Атталь
 
 
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