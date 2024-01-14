https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921297751.html

МИД Швейцарии: на Украине не будет мира, если Россия не скажет своего слова

МИД Швейцарии: на Украине не будет мира, если Россия не скажет своего слова - РИА Новости, 14.01.2024

МИД Швейцарии: на Украине не будет мира, если Россия не скажет своего слова

Россия должна участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:00

2024-01-14T17:00

2024-01-14T19:20

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия должна участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума."Так или иначе мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова", — подчеркнул он.Кассис добавил, что сейчас идет подготовка к привлечению Москвы к участию в дискуссиях. Он подчеркнул, что в этом вопросе, скорее всего, понадобится посредничество других государств. Тем не менее проводить мирную конференцию без России невозможно, отметил министр.Глава МИД также заявил, что в нынешней дискуссии по "украинской формуле мира", созванной в Давосе, участвуют представители 83 стран. По его словам, Китай не принимает участие, но зато присутствуют Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, также входящие в БРИКС. Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В России эту инициативу считают полностью оторванной от реальности. Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920649095.html

https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, москва, брикс, швейцария