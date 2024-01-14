МИД Швейцарии: на Украине не будет мира, если Россия не скажет своего слова
Глава МИД Швейцарии призвал включить Россию в процесс урегулирования на Украине
© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия должна участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума.
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"Так или иначе мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова", — подчеркнул он.
Кассис добавил, что сейчас идет подготовка к привлечению Москвы к участию в дискуссиях. Он подчеркнул, что в этом вопросе, скорее всего, понадобится посредничество других государств. Тем не менее проводить мирную конференцию без России невозможно, отметил министр.
Глава МИД также заявил, что в нынешней дискуссии по "украинской формуле мира", созванной в Давосе, участвуют представители 83 стран. По его словам, Китай не принимает участие, но зато присутствуют Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, также входящие в БРИКС.
Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В России эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.