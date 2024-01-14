https://ria.ru/20240114/uminskiy-1921249091.html

Церковный суд лишил протоиерея Алексея Уминского сана

Церковный суд лишил протоиерея Алексея Уминского сана - РИА Новости, 14.01.2024

Церковный суд лишил протоиерея Алексея Уминского сана

Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской городской епархии РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:43

2024-01-14T09:43

2024-01-14T15:37

религия

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской городской епархии РПЦ. "Тринадцатого января 2024 года состоялось заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. На заседании в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией", — указано в материале. Согласно регламенту, решение направили на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. "Протоиерей Алексий Уминский был вызван на заседания церковного суда трижды и не являлся без объяснения причин, в связи с чем решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие", — заключили в суде. Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу Уминский не явился на заседания без объяснения причин, как отмечали в суде, с ним не удавалось связаться. По решению священноначалия РПЦ молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время Божественной литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.

https://ria.ru/20231212/san-1915329749.html

https://ria.ru/20230513/svyaschennik-1871542337.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь