https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html

План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, считает военный эксперт

План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, считает военный эксперт - РИА Новости, 14.01.2024

План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, считает военный эксперт

План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, и в конечном итоге Тайвань станет единым целым с Китаем, заявила РИА Новости по итогам выборов на острове... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:12

2024-01-14T17:12

2024-01-14T17:12

в мире

тайвань

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, и в конечном итоге Тайвань станет единым целым с Китаем, заявила РИА Новости по итогам выборов на острове аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "У меня есть стратегическое видение, согласно которому, в конце концов, Тайвань естественным образом объединится с Китаем, присоединяясь к благам процветания и технологий. План США по украинизации Тайваня не осуществится", - отметила Конни. По ее словам, Китай в Корейской войне "показал всей Азии, а также всему миру, что он может победить силы, возглавляемые США". Этому способствует развитие технологий и экономики Китая, что создает сильный сдерживающий эффект для США, вынуждая избегать прямого конфликта. Вместо этого, по мнению аналитика, Вашингтон разжигает конфликт, используя региональные зоны влияния, такие как Тайвань. "Однако тайваньцы понимают это лучше, чем кто-либо другой, и им придется вести очень долгую игру со своими "кузенами" на материке. Они продолжат получать поддержку со стороны США, но увеличат свое влияние в Коммунистической партии Китая", - пояснила Конни. Эксперт считает, что за состоявшимися выборами последует долгая игра с учетом различных внешнеполитических факторов. "Я уверена, это закончится тем, что победит китайский народ, как объединившаяся нация", - подытожила аналитик. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240114/tayvan-1921281537.html

https://ria.ru/20240114/kitay-1921259089.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, сша