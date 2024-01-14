СМИ: Украине грозит война с новыми врагами из-за договора с Лондоном
"Страна.ua": договор с Британией может втянуть ВСУ в войну с Аргентиной
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина может вступить в военный конфликт с другими странами из-за нового соглашения с Великобританией, которое предполагает совместные действия в отношении потенциальных противников Лондона, пишет "Страна.ua".
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"Будет ли Украина воевать с Аргентиной? В подписанном между Украиной и Британией соглашении о безопасности есть пункт 7, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь", — отмечается в публикации.
По мнению журналистов издания, самый реалистичный сценарий, при котором "Британия будет нуждаться в помощи", — возможный конфликт Лондона и Буэнос-Айреса из-за принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.
"Новоизбранный президент Аргентины <…> Хавьер Милей уже заявил о намерениях восстановить суверенитет страны над этими клочками суши в южной части Атлантики, которые Лондон считает своей территорией. <…> Если в битву за Фолкленды включатся ВСУ, то это может поменять ход войны", — предположили журналисты.
Киев может прийти на помощь союзнику также в случае провозглашения независимости Шотландией. Если Лондон будет против решения Эдинбурга, ВСУ "огнем и мечом" пройдут через мятежные территории и восстановят там власть британской короны, пишет "Страна".
По мнению журналистов, существует вероятность, что у Лондона может возникнуть желание использовать ВСУ в конфликтах из-за британских интересов. "Седьмой пункт в договоре возник, судя по всему, не случайно", — резюмирует издание.
Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также украинского оборонного сектора.