https://ria.ru/20240114/ukraina-1921295400.html

СМИ: Украине грозит война с новыми врагами из-за договора с Лондоном

СМИ: Украине грозит война с новыми врагами из-за договора с Лондоном - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: Украине грозит война с новыми врагами из-за договора с Лондоном

Украина может вступить в военный конфликт с другими странами из-за нового соглашения с Великобританией, которое предполагает совместные действия в отношении... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:46

2024-01-14T16:46

2024-01-14T16:46

политика

украина

аргентина

лондон

хавьер милей

риши сунак

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина может вступить в военный конфликт с другими странами из-за нового соглашения с Великобританией, которое предполагает совместные действия в отношении потенциальных противников Лондона, пишет "Страна.ua"."Будет ли Украина воевать с Аргентиной? В подписанном между Украиной и Британией соглашении о безопасности есть пункт 7, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь", — отмечается в публикации.По мнению журналистов издания, самый реалистичный сценарий, при котором "Британия будет нуждаться в помощи", — возможный конфликт Лондона и Буэнос-Айреса из-за принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов."Новоизбранный президент Аргентины <…> Хавьер Милей уже заявил о намерениях восстановить суверенитет страны над этими клочками суши в южной части Атлантики, которые Лондон считает своей территорией. <…> Если в битву за Фолкленды включатся ВСУ, то это может поменять ход войны", — предположили журналисты.Киев может прийти на помощь союзнику также в случае провозглашения независимости Шотландией. Если Лондон будет против решения Эдинбурга, ВСУ "огнем и мечом" пройдут через мятежные территории и восстановят там власть британской короны, пишет "Страна".По мнению журналистов, существует вероятность, что у Лондона может возникнуть желание использовать ВСУ в конфликтах из-за британских интересов. "Седьмой пункт в договоре возник, судя по всему, не случайно", — резюмирует издание.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии современной армии, оперативной совместимой с НАТО, а также украинского оборонного сектора.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921286778.html

https://ria.ru/20240113/ukraina-1921215508.html

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политика, украина, аргентина, лондон, хавьер милей, риши сунак, вооруженные силы украины, нато