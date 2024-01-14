https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html

"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине

"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 14.01.2024

"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине

Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:11

2024-01-14T13:11

2024-01-14T13:11

украина

киев

ближний восток

джон кирби

хамас

евросоюз

nbc

политика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины, сообщает The Wall Street Journal."Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, ее власти сражаются на новом фронте – они пытаются удержать на себе внимание союзников", — говорится в материале.Как отметили журналисты, внимание западных спонсоров Киева переключилось на конфликты на Ближнем Востоке, а именно на войну Израиля с ХАМАС и противостояние хуситам в Йемене.На фоне этих событий, подчеркивают обозреватели, Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240114/posledstviya-1921260008.html

https://ria.ru/20240114/okhota-1921250966.html

украина

киев

ближний восток

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украина, киев, ближний восток, джон кирби, хамас, евросоюз, nbc, политика