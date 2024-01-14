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"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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13:11 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html
"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине
"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 14.01.2024
"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине
Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:11
2024-01-14T13:11
украина
киев
ближний восток
джон кирби
хамас
евросоюз
nbc
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины, сообщает The Wall Street Journal.&quot;Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, ее власти сражаются на новом фронте – они пытаются удержать на себе внимание союзников&quot;, — говорится в материале.Как отметили журналисты, внимание западных спонсоров Киева переключилось на конфликты на Ближнем Востоке, а именно на войну Израиля с ХАМАС и противостояние хуситам в Йемене.На фоне этих событий, подчеркивают обозреватели, Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240114/posledstviya-1921260008.html
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украина, киев, ближний восток, джон кирби, хамас, евросоюз, nbc, политика
Украина, Киев, Ближний Восток, Джон Кирби, ХАМАС, Евросоюз, NBC, Политика
"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине

WSJ: конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке стали угрозой для Украины, сообщает The Wall Street Journal.
«

"Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, ее власти сражаются на новом фронте – они пытаются удержать на себе внимание союзников", — говорится в материале.

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Как отметили журналисты, внимание западных спонсоров Киева переключилось на конфликты на Ближнем Востоке, а именно на войну Израиля с ХАМАС и противостояние хуситам в Йемене.
На фоне этих событий, подчеркивают обозреватели, Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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