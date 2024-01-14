Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге
Под Красноярском девочка попала в реанимацию после неудачного съезда на тюбинге
Люди катаются на "ватрушке" . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в субботу днем.
"Она вместе с подругой ушла кататься на тюбинге с необорудованной горки в окрестностях населенного пункта. Зимняя забава закончилась для несовершеннолетней получением серьёзных травм, когда на большой скорости тюбинг подбросило и девочка выпала из средства для катания. В настоящее время ребёнок госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы главка, в настоящее время ребенок находится в реанимации.
Также в субботу в Красноярске 14-летний подросток погиб от падения с 15-метрового обрыва при катании на тюбинге.
По данным ГСУСК региона, днём погибший подросток вместе с 13-летним мальчиком пошел кататься на склон горы в несанкционированном месте возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).