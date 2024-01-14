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Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге - РИА Новости, 14.01.2024
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08:26 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/tyubing-1921241204.html
Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге
Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге - РИА Новости, 14.01.2024
Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге
Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:26
2024-01-14T08:26
происшествия
емельяновский район
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД. По его данным, инцидент произошел в субботу днем. "Она вместе с подругой ушла кататься на тюбинге с необорудованной горки в окрестностях населенного пункта. Зимняя забава закончилась для несовершеннолетней получением серьёзных травм, когда на большой скорости тюбинг подбросило и девочка выпала из средства для катания. В настоящее время ребёнок госпитализирован", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы главка, в настоящее время ребенок находится в реанимации. Также в субботу в Красноярске 14-летний подросток погиб от падения с 15-метрового обрыва при катании на тюбинге. По данным ГСУСК региона, днём погибший подросток вместе с 13-летним мальчиком пошел кататься на склон горы в несанкционированном месте возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html
https://ria.ru/20231224/gorka-1917728768.html
емельяновский район
красноярск
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происшествия, емельяновский район, красноярск, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярск, Красноярский край
Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге

Под Красноярском девочка попала в реанимацию после неудачного съезда на тюбинге

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛюди катаются на "ватрушке"
Люди катаются на ватрушке - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди катаются на "ватрушке" . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в субботу днем.
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"Она вместе с подругой ушла кататься на тюбинге с необорудованной горки в окрестностях населенного пункта. Зимняя забава закончилась для несовершеннолетней получением серьёзных травм, когда на большой скорости тюбинг подбросило и девочка выпала из средства для катания. В настоящее время ребёнок госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы главка, в настоящее время ребенок находится в реанимации.
Также в субботу в Красноярске 14-летний подросток погиб от падения с 15-метрового обрыва при катании на тюбинге.
По данным ГСУСК региона, днём погибший подросток вместе с 13-летним мальчиком пошел кататься на склон горы в несанкционированном месте возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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