https://ria.ru/20240114/tyubing-1921241204.html

Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге

Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге - РИА Новости, 14.01.2024

Под Красноярском девочка получила травмы при съезде на тюбинге

Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:26

2024-01-14T08:26

2024-01-14T08:26

происшествия

емельяновский район

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила серьезные травмы и попала в реанимацию после неудачного съезда с необорудованной горки на тюбинге в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД. По его данным, инцидент произошел в субботу днем. "Она вместе с подругой ушла кататься на тюбинге с необорудованной горки в окрестностях населенного пункта. Зимняя забава закончилась для несовершеннолетней получением серьёзных травм, когда на большой скорости тюбинг подбросило и девочка выпала из средства для катания. В настоящее время ребёнок госпитализирован", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы главка, в настоящее время ребенок находится в реанимации. Также в субботу в Красноярске 14-летний подросток погиб от падения с 15-метрового обрыва при катании на тюбинге. По данным ГСУСК региона, днём погибший подросток вместе с 13-летним мальчиком пошел кататься на склон горы в несанкционированном месте возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html

https://ria.ru/20231224/gorka-1917728768.html

емельяновский район

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, емельяновский район, красноярск, красноярский край