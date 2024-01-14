https://ria.ru/20240114/turtsiya-1921295658.html

Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США

Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США - РИА Новости, 14.01.2024

Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США

Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство направить ноту НАТО и США из-за причастности к гибели турецких... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:48

2024-01-14T16:48

2024-01-14T16:48

в мире

турция

ирак

мосул

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сша

нато

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АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство направить ноту НАТО и США из-за причастности к гибели турецких военнослужащих в ходе недавней атаки боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение". "Правительство должно направить ноту правительству США и генеральному секретарю НАТО, сообщив им, что в будущем мы привлечем их к ответственности за первую пулю, выпущенную в турецкого солдата", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html

https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, ирак, мосул, догу перинчек, рабочая партия курдистана, сша, нато