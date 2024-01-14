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Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США - РИА Новости, 14.01.2024
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16:48 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/turtsiya-1921295658.html
Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США
Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США - РИА Новости, 14.01.2024
Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США
Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство направить ноту НАТО и США из-за причастности к гибели турецких... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:48
2024-01-14T16:48
в мире
турция
ирак
мосул
догу перинчек
рабочая партия курдистана
сша
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АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство направить ноту НАТО и США из-за причастности к гибели турецких военнослужащих в ходе недавней атаки боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение". "Правительство должно направить ноту правительству США и генеральному секретарю НАТО, сообщив им, что в будущем мы привлечем их к ответственности за первую пулю, выпущенную в турецкого солдата", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html
https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html
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в мире, турция, ирак, мосул, догу перинчек, рабочая партия курдистана, сша, нато
В мире, Турция, Ирак, Мосул, Догу Перинчек, Рабочая партия Курдистана, США, НАТО
Лидер турецкой партии призвал власти направить ноту НАТО и США

Лидер турецкой партии "Родина" призвал направить ноту США из-за гибели военных

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство направить ноту НАТО и США из-за причастности к гибели турецких военнослужащих в ходе недавней атаки боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
«
ВВС Турции провели в пятницу и субботу воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение".
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
Вчера, 16:34
«
"Правительство должно направить ноту правительству США и генеральному секретарю НАТО, сообщив им, что в будущем мы привлечем их к ответственности за первую пулю, выпущенную в турецкого солдата", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
СМИ пишут о тупике в отношениях Турции и США из-за членства Швеции в НАТО
8 января, 10:08
 
В миреТурцияИракМосулДогу ПеринчекРабочая партия КурдистанаСШАНАТО
 
 
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