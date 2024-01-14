https://ria.ru/20240114/tserkov-1921236342.html

В приморском поселке загорелась церковь

В приморском поселке загорелась церковь - РИА Новости, 14.01.2024

В приморском поселке загорелась церковь

Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T06:45

2024-01-14T06:45

2024-01-14T06:45

приморский край

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 12.02 (05.02 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здания церкви в поселке Кавалерово… На момент прибытия пожарных частично горела крыша церкви. В результате пожара крыша повреждена огнём на площади около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

https://ria.ru/20240113/wildberries-1921164500.html

приморский край

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приморский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)