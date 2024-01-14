https://ria.ru/20240114/tserkov-1921236342.html
В приморском поселке загорелась церковь
В приморском поселке загорелась церковь - РИА Новости, 14.01.2024
В приморском поселке загорелась церковь
Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:45
2024-01-14T06:45
2024-01-14T06:45
приморский край
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 12.02 (05.02 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здания церкви в поселке Кавалерово… На момент прибытия пожарных частично горела крыша церкви. В результате пожара крыша повреждена огнём на площади около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
https://ria.ru/20240113/wildberries-1921164500.html
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приморский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приморском поселке загорелась церковь
В приморском поселке загорелась церковь из-за нарушений при топке печи