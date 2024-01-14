Рейтинг@Mail.ru
В приморском поселке загорелась церковь - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/tserkov-1921236342.html
В приморском поселке загорелась церковь
В приморском поселке загорелась церковь - РИА Новости, 14.01.2024
В приморском поселке загорелась церковь
Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:45
2024-01-14T06:45
приморский край
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 12.02 (05.02 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здания церкви в поселке Кавалерово… На момент прибытия пожарных частично горела крыша церкви. В результате пожара крыша повреждена огнём на площади около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
https://ria.ru/20240113/wildberries-1921164500.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приморском поселке загорелась церковь

В приморском поселке загорелась церковь из-за нарушений при топке печи

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Церковь загорелась из-за нарушений при топке печи в поселке Кавалерово Приморского края, повреждена крыша на площади 20 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 12.02 (05.02 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здания церкви в поселке Кавалерово… На момент прибытия пожарных частично горела крыша церкви. В результате пожара крыша повреждена огнём на площади около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
Вчера, 15:45
По данным МЧС, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
 
Приморский крайПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала