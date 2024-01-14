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Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны - РИА Новости, 14.01.2024
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04:42 14.01.2024 (обновлено: 07:31 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html
Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны
Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны - РИА Новости, 14.01.2024
Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны
Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выразив вместе с тем уверенность в своей... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:42
2024-01-14T07:31
сша
айова
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выразив вместе с тем уверенность в своей способности предотвратить конфликт.&quot;Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей&quot;, - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.По мнению политика-республиканца, США при администрации его преемника Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством", с мнением которого не считаются на мировой арене."Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах. Они (демократы - ред.) хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", - подчеркнул экс-президент США. Трамп выступил с утверждением, что третья мировая война, если она начнется, не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников."Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", - добавил политик.Ранее Трамп заявлял, что Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов время. Он также обещал восстановить мир на планете "через силу", если снова займет должность главы государства.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20240112/tramp-1920832867.html
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сша, айова, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Айова, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны

Трамп: мир никогда еще не был столь близок к началу третьей мировой войны

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выразив вместе с тем уверенность в своей способности предотвратить конфликт.
«

"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

По мнению политика-республиканца, США при администрации его преемника Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством", с мнением которого не считаются на мировой арене.
"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах. Они (демократы - ред.) хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", - подчеркнул экс-президент США.
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"Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", - добавил политик.
Ранее Трамп заявлял, что Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов время. Он также обещал восстановить мир на планете "через силу", если снова займет должность главы государства.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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