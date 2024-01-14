https://ria.ru/20240114/televidenie-1921259860.html

"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году

"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году - РИА Новости, 14.01.2024

"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году

Телеканал "Россия 1" в 2023 году стал лидером по доле аудитории, набрав 14,53 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:31

2024-01-14T11:31

2024-01-14T18:19

медиа - общество

россия

нтв (телеканал)

первый канал (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_e0c61f4b630d578b27a91b7fa912a6a2.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" в 2023 году стал лидером по доле аудитории, набрав 14,53 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. На втором месте телеканал НТВ, он собрал 9,72 процента.Третью строчку занял Первый канал с долей аудитории 7,43 процента.Пятерку замыкают Пятый канал (7,39%) и РЕН ТВ (6,27%).В топ-10 каналов также попали "Домашний" (5,11%), СТС (4,52%), "ТВ Центр" (3,60%), ТНТ (3,54%) и "Карусель" (3,13%).Данные приведены по жителям России старше четырех лет.

https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, нтв (телеканал), первый канал (телеканал)