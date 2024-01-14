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"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году
"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году - РИА Новости, 14.01.2024
"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году
Телеканал "Россия 1" в 2023 году стал лидером по доле аудитории, набрав 14,53 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:31
2024-01-14T11:31
2024-01-14T18:19
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россия
нтв (телеканал)
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" в 2023 году стал лидером по доле аудитории, набрав 14,53 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope. На втором месте телеканал НТВ, он собрал 9,72 процента.Третью строчку занял Первый канал с долей аудитории 7,43 процента.Пятерку замыкают Пятый канал (7,39%) и РЕН ТВ (6,27%).В топ-10 каналов также попали "Домашний" (5,11%), СТС (4,52%), "ТВ Центр" (3,60%), ТНТ (3,54%) и "Карусель" (3,13%).Данные приведены по жителям России старше четырех лет.
https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиа - общество, россия, нтв (телеканал), первый канал (телеканал)
Медиа - Общество, Россия, НТВ (телеканал), Первый канал (телеканал)
"Россия 1" стала лидером по доле аудитории в 2023 году
Mediascope: "Россия 1" стала лидером с 14,53% аудитории по итогам 2023 года
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" в 2023 году стал лидером по доле аудитории, набрав 14,53 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope.
На втором месте телеканал НТВ, он собрал 9,72 процента.
Третью строчку занял Первый канал с долей аудитории 7,43 процента.
Пятерку замыкают Пятый канал (7,39%) и РЕН ТВ (6,27%).
В топ-10 каналов также попали "Домашний" (5,11%), СТС (4,52%), "ТВ Центр" (3,60%), ТНТ (3,54%) и "Карусель" (3,13%).
Данные приведены по жителям России
старше четырех лет.
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