https://ria.ru/20240114/tayvan-1921251947.html

Американский институт на Тайване сообщил, когда прибудет делегация США

Американский институт на Тайване сообщил, когда прибудет делегация США - РИА Новости, 14.01.2024

Американский институт на Тайване сообщил, когда прибудет делегация США

Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибудет на Тайвань 14 января, РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:06

2024-01-14T10:06

2024-01-14T10:09

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибудет на Тайвань 14 января, сообщает Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване)."Как мы уже делали ранее после... выборов на Тайване, правительство США попросило бывших высокопоставленных чиновников приехать на Тайвань... Бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря Джеймс Штейнберг прибудут в Тайбэй 14 января", - говорится в заявлении Американского института на Тайване, оно опубликована на его официальном сайте.Как отмечается, 15 января американская делегация встретится "с рядом ведущих политических деятелей", а также передаст Тайваню поздравления от американского народа в связи с успешными выборами.Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша