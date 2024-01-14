https://ria.ru/20240114/sudokhodstvo-1921300844.html

США ставят под угрозу судоходство в Красном море, заявила "Хезболла"

США ставят под угрозу судоходство в Красном море, заявила "Хезболла" - РИА Новости, 14.01.2024

США ставят под угрозу судоходство в Красном море, заявила "Хезболла"

Удары американских войск по Йемену ставят под угрозу все судоходство в Красном море, заявил генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла, выступая с речью по РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:23

2024-01-14T17:23

2024-01-14T18:19

в мире

сша

хезболла

военная операция сша и британии в йемене

красное море

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хасан насралла

джо байден

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ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Удары американских войск по Йемену ставят под угрозу все судоходство в Красном море, заявил генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла, выступая с речью по случаю гибели одного из командиров ливанского движения, которую транслировал телеканал "Аль-Джазира"."США своими действиями ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношение к конфликту", — подчеркнул он.Насралла при этом отметил, что американцы не смогут помешать атакам йеменских сил на связанные с Израилем корабли. По его словам, эти суда "не попадут в порты оккупированной Палестины". Лидер "Хезболлы" также заявил, что президент США Джо Байден и его "сообщники" ведут себя глупо из-за своего высокомерия, думая, что удары по Йемену остановят местных бойцов."Они направили угрозы Ирану, но это не поможет им разобраться с Йеменом, потому что йеменцы, как и в Ливане, принимают решения самостоятельно", — заключил он.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

https://ria.ru/20240113/bayden-1921086920.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, хезболла, военная операция сша и британии в йемене, красное море, йемен, хасан насралла, джо байден, ансар алла