США ставят под угрозу судоходство в Красном море, заявила "Хезболла"
Генсек "Хезболлы": действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Удары американских войск по Йемену ставят под угрозу все судоходство в Красном море, заявил генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла, выступая с речью по случаю гибели одного из командиров ливанского движения, которую транслировал телеканал "Аль-Джазира".
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"США своими действиями ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношение к конфликту", — подчеркнул он.
Насралла при этом отметил, что американцы не смогут помешать атакам йеменских сил на связанные с Израилем корабли. По его словам, эти суда "не попадут в порты оккупированной Палестины".
Лидер "Хезболлы" также заявил, что президент США Джо Байден и его "сообщники" ведут себя глупо из-за своего высокомерия, думая, что удары по Йемену остановят местных бойцов.
Удары по Йемену
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.