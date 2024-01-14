https://ria.ru/20240114/sudnitsyn-1921297144.html

Умер профессор МГУ Иван Судницын

Умер профессор МГУ Иван Судницын - РИА Новости, 14.01.2024

Умер профессор МГУ Иван Судницын

Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын умер в Москве накануне, сообщили на сайте факультета почвоведения МГУ, где он... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:56

2024-01-14T16:56

2024-01-14T17:42

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын умер в Москве накануне, сообщили на сайте факультета почвоведения МГУ, где он преподавал. "Дорогие коллеги, друзья, с глубочайшим прискорбием сообщаем, что 13 января 2024 года на 92-м году жизни ушел от нас профессор Иван Иванович Судницын, старейший сотрудник кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова", — говорится в сообщении.В вузе добавили, что прощание с профессором состоится во вторник, 16 января, в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал. Судницын — выпускник биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968-го по настоящее время — на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию. В 1990-м стал профессором, в 1992 году — действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023). Судницын успешно сочетал научную и преподавательскую деятельность, читая авторские курсы по экологической гидрофизике почв и моделированию почвенно-физических процессов, руководя научной работой студентов, аспирантов, стажеров и докторантов кафедры, включая иностранных ученых из Китая, Вьетнама, Египта и других стран, защитивших ученые степени кандидатов и докторов наук. С 1995 года он по совместительству был профессором Международного университета природы, общества и человека "Дубна", где читал лекции по почвоведению. "В нем очень органично сочетались высокий профессионализм и интеллигентность, доброжелательность и принципиальность, он был неизменно честен как во взаимоотношениях с людьми, так и в науке, благодаря чему стал учителем для многих поколений российских и зарубежных ученых-почвоведов и экологов, неизменно пользуясь заслуженным авторитетом среди своих коллег в МГУ и других учреждениях. Иван Иванович увлекался спортом и долгие годы играл в большой теннис. Другой его страстью, которую он пронес сквозь всю свою жизнь, была классическая музыка, которую он очень тонко чувствовал и знал", — отметили в вузе.Как сообщили на факультете почвоведения, Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни, с ясным умом и чувством юмора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, россия, китай