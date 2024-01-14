Рейтинг@Mail.ru
Умер профессор МГУ Иван Судницын - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 14.01.2024 (обновлено: 17:42 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/sudnitsyn-1921297144.html
Умер профессор МГУ Иван Судницын
Умер профессор МГУ Иван Судницын - РИА Новости, 14.01.2024
Умер профессор МГУ Иван Судницын
Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын умер в Москве накануне, сообщили на сайте факультета почвоведения МГУ, где он... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:56
2024-01-14T17:42
москва
общество
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921296784_0:147:1143:790_1920x0_80_0_0_29991eccb843f391179ea3dc52e79db1.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын умер в Москве накануне, сообщили на сайте факультета почвоведения МГУ, где он преподавал. &quot;Дорогие коллеги, друзья, с глубочайшим прискорбием сообщаем, что 13 января 2024 года на 92-м году жизни ушел от нас профессор Иван Иванович Судницын, старейший сотрудник кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова&quot;, — говорится в сообщении.В вузе добавили, что прощание с профессором состоится во вторник, 16 января, в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал. Судницын — выпускник биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968-го по настоящее время — на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию. В 1990-м стал профессором, в 1992 году — действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023). Судницын успешно сочетал научную и преподавательскую деятельность, читая авторские курсы по экологической гидрофизике почв и моделированию почвенно-физических процессов, руководя научной работой студентов, аспирантов, стажеров и докторантов кафедры, включая иностранных ученых из Китая, Вьетнама, Египта и других стран, защитивших ученые степени кандидатов и докторов наук. С 1995 года он по совместительству был профессором Международного университета природы, общества и человека "Дубна", где читал лекции по почвоведению. &quot;В нем очень органично сочетались высокий профессионализм и интеллигентность, доброжелательность и принципиальность, он был неизменно честен как во взаимоотношениях с людьми, так и в науке, благодаря чему стал учителем для многих поколений российских и зарубежных ученых-почвоведов и экологов, неизменно пользуясь заслуженным авторитетом среди своих коллег в МГУ и других учреждениях. Иван Иванович увлекался спортом и долгие годы играл в большой теннис. Другой его страстью, которую он пронес сквозь всю свою жизнь, была классическая музыка, которую он очень тонко чувствовал и знал&quot;, — отметили в вузе.Как сообщили на факультете почвоведения, Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни, с ясным умом и чувством юмора.
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921296784_90:0:1143:790_1920x0_80_0_0_69028f909f879c2e0fa136a250338ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, россия, китай
Москва, Общество, Россия, Китай
Умер профессор МГУ Иван Судницын

Физик-почвовед, профессор МГУ Иван Судницын умер на 92-м году жизни

© Кафедра физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУФизик-почвовед Иван Судницын
Физик-почвовед Иван Судницын
© Кафедра физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ
Физик-почвовед Иван Судницын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын умер в Москве накануне, сообщили на сайте факультета почвоведения МГУ, где он преподавал.
«

"Дорогие коллеги, друзья, с глубочайшим прискорбием сообщаем, что 13 января 2024 года на 92-м году жизни ушел от нас профессор Иван Иванович Судницын, старейший сотрудник кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова", — говорится в сообщении.

В вузе добавили, что прощание с профессором состоится во вторник, 16 января, в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал.
Судницын — выпускник биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968-го по настоящее время — на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию. В 1990-м стал профессором, в 1992 году — действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023).
Судницын успешно сочетал научную и преподавательскую деятельность, читая авторские курсы по экологической гидрофизике почв и моделированию почвенно-физических процессов, руководя научной работой студентов, аспирантов, стажеров и докторантов кафедры, включая иностранных ученых из Китая, Вьетнама, Египта и других стран, защитивших ученые степени кандидатов и докторов наук. С 1995 года он по совместительству был профессором Международного университета природы, общества и человека "Дубна", где читал лекции по почвоведению.
«

"В нем очень органично сочетались высокий профессионализм и интеллигентность, доброжелательность и принципиальность, он был неизменно честен как во взаимоотношениях с людьми, так и в науке, благодаря чему стал учителем для многих поколений российских и зарубежных ученых-почвоведов и экологов, неизменно пользуясь заслуженным авторитетом среди своих коллег в МГУ и других учреждениях. Иван Иванович увлекался спортом и долгие годы играл в большой теннис. Другой его страстью, которую он пронес сквозь всю свою жизнь, была классическая музыка, которую он очень тонко чувствовал и знал", — отметили в вузе.

Как сообщили на факультете почвоведения, Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни, с ясным умом и чувством юмора.
 
МоскваОбществоРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала