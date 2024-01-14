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WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США

WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США - РИА Новости, 14.01.2024

WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США

Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T01:22

2024-01-14T01:22

2024-01-14T01:51

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что двое военнослужащих ВМС США пропали в море при проведении операций у берегов Сомали, их ищут. Командование также заявило, что из-за оперативных соображений дополнительная информация о пропавших не будет разглашаться до завершения поисков."Поисково-спасательная операция проходит в субботу после того, как двое американских морских котиков упали в океан, пытаясь подняться на борт корабля у берегов Сомали", - пишет издание со ссылкой на осведомленных официальных лиц. По сведениям газеты, инцидент произошел в четверг в Аденском заливе, информации о том, что это было за судно, нет, личности военных также не установлены. По словам источников, моряки "готовились к высадке в условиях неспокойного моря", и один из них соскользнул с трапа.По словам одного из собеседников издания, инцидент не связан ни с недавними ударами по Йемену, ни с многонациональной операцией "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива, ни с недавним захватом танкера под флагом Маршалловых островов.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.

https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html

https://ria.ru/20240113/braziliya-1921090355.html

https://ria.ru/20240112/sukhogruz-1920935540.html

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