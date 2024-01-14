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WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США
WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США - РИА Новости, 14.01.2024
WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США
Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T01:22
2024-01-14T01:22
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что двое военнослужащих ВМС США пропали в море при проведении операций у берегов Сомали, их ищут. Командование также заявило, что из-за оперативных соображений дополнительная информация о пропавших не будет разглашаться до завершения поисков."Поисково-спасательная операция проходит в субботу после того, как двое американских морских котиков упали в океан, пытаясь подняться на борт корабля у берегов Сомали", - пишет издание со ссылкой на осведомленных официальных лиц. По сведениям газеты, инцидент произошел в четверг в Аденском заливе, информации о том, что это было за судно, нет, личности военных также не установлены. По словам источников, моряки "готовились к высадке в условиях неспокойного моря", и один из них соскользнул с трапа.По словам одного из собеседников издания, инцидент не связан ни с недавними ударами по Йемену, ни с многонациональной операцией "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива, ни с недавним захватом танкера под флагом Маршалловых островов.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.
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США, Йемен, Израиль, Джо Байден, Ансар Алла, В мире
WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США
WP: два спецназовца ВМС США пропали у берегов Сомали, упав в океан
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Два пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что двое военнослужащих ВМС США пропали в море при проведении операций у берегов Сомали, их ищут. Командование также заявило, что из-за оперативных соображений дополнительная информация о пропавших не будет разглашаться до завершения поисков.
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"Поисково-спасательная операция проходит в субботу после того, как двое американских морских котиков упали в океан, пытаясь подняться на борт корабля у берегов Сомали", - пишет издание со ссылкой на осведомленных официальных лиц.
По сведениям газеты, инцидент произошел в четверг в Аденском заливе, информации о том, что это было за судно, нет, личности военных также не установлены. По словам источников, моряки "готовились к высадке в условиях неспокойного моря", и один из них соскользнул с трапа.
По словам одного из собеседников издания, инцидент не связан ни с недавними ударами по Йемену, ни с многонациональной операцией "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива, ни с недавним захватом танкера под флагом Маршалловых островов.
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В ночь на пятницу США и Великобритания
начали операцию против движения "Ансар Алла
", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден
назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане
и провинциям Ходейда
, Таиз
, Хаджа и Саада
. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море
. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона
и Вашингтона
, которые "пожалеют о своей агрессии".
В субботу утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией
. Вечером источник в местных властях сообщил РИА Новости об атаке коалиции на военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда.
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осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН
постпред России Василий Небензя
, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.
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