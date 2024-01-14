https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921273003.html

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 14.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:52

2024-01-14T13:52

2024-01-14T13:52

безопасность

россия

попасная

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Спорное, Липовое Донецкой народной республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской народной республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html

россия

попасная

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, попасная, луганская народная республика