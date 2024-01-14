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Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 14.01.2024
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13:52 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921273003.html
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 14.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:52
2024-01-14T13:52
безопасность
россия
попасная
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Спорное, Липовое Донецкой народной республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской народной республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, попасная, луганская народная республика
Безопасность, Россия, Попасная, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона и 17 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Спорное, Липовое Донецкой народной республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской народной республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.
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