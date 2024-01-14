Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона и 17 снарядов РСЗО
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Спорное, Липовое Донецкой народной республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской народной республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.