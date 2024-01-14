https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921270772.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял более 300 военнослужащих, девять танков, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:33

2024-01-14T13:33

2024-01-14T13:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сша

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910187042_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_7664d14dd0663fccb1f2ba5736a004b7.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял более 300 военнослужащих, девять танков, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей", - сообщило Минобороны.Также, по информации ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Danа чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html

https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша, киев, вооруженные силы украины