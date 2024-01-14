https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921270772.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял более 300 военнослужащих, девять танков, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:33
2024-01-14T13:33
2024-01-14T13:38
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял более 300 военнослужащих, девять танков, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей", - сообщило Минобороны.Также, по информации ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Danа чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.
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РИА Новости
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россия, безопасность, сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Киев, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли более 300 военных
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял более 300 военнослужащих, девять танков, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка
, Андреевка и Курдюмовка ДНР
.
"Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей", - сообщило Минобороны.
Также, по информации ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены две артиллерийские системы М777 производства США
, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании
, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ
, самоходная пушка Danа чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.
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