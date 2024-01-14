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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 14.01.2024 (обновлено: 13:42 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921269781.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:27
2024-01-14T13:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР."Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и шесть автомобилей, - готовится в сводке министерства.Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html
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россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 170 военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Вчера, 13:26
"Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и шесть автомобилей, - готовится в сводке министерства.
Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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