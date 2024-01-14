https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921269781.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:27

2024-01-14T13:27

2024-01-14T13:42

специальная военная операция на украине

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР."Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и шесть автомобилей, - готовится в сводке министерства.Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html

https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html

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донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша