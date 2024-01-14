https://ria.ru/20240114/spetsoperatsiya-1921269781.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:27
2024-01-14T13:27
2024-01-14T13:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_3c3448ca8865670e83313b0550d58d06.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР."Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и шесть автомобилей, - готовится в сводке министерства.Кроме того, сообщили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html
https://ria.ru/20240114/sklad-1921270647.html
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_91f63b42779b55284c89b6c0dd9840b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 170 военных на Южнодонецком направлении