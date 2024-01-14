https://ria.ru/20240114/sostoyanie-1921317612.html

Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона

Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона - РИА Новости, 14.01.2024

Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона

Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется медицинская помощь, и дата выписки из больницы, где он проходит лечение после осложнений операции на... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:00

2024-01-14T20:00

2024-01-14T20:00

в мире

сша

ллойд остин

джон кирби

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется медицинская помощь, и дата выписки из больницы, где он проходит лечение после осложнений операции на простату, пока не известна, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Посмотрим, когда его смогут отпустить, но, очевидно, они (медики - ред.) все еще полагают, что ему может требоваться некоторая дополнительная помощь", - сообщил он в эфире телеканала CBS News. В частности, Кирби добавил, что шефу Пентагона необходима физическая терапия. На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.

https://ria.ru/20240112/pentagon-1920993059.html

https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша