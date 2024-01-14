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Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона - РИА Новости, 14.01.2024
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20:00 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sostoyanie-1921317612.html
Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона
Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона - РИА Новости, 14.01.2024
Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона
Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется медицинская помощь, и дата выписки из больницы, где он проходит лечение после осложнений операции на... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:00
2024-01-14T20:00
в мире
сша
ллойд остин
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется медицинская помощь, и дата выписки из больницы, где он проходит лечение после осложнений операции на простату, пока не известна, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Посмотрим, когда его смогут отпустить, но, очевидно, они (медики - ред.) все еще полагают, что ему может требоваться некоторая дополнительная помощь", - сообщил он в эфире телеканала CBS News. В частности, Кирби добавил, что шефу Пентагона необходима физическая терапия. На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
https://ria.ru/20240112/pentagon-1920993059.html
https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html
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в мире, сша, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Джон Кирби, Министерство обороны США
Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона

Белый дом: шефу Пентагона пока требуется помощь медиков, дата выписки неизвестна

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину по-прежнему требуется медицинская помощь, и дата выписки из больницы, где он проходит лечение после осложнений операции на простату, пока не известна, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Посмотрим, когда его смогут отпустить, но, очевидно, они (медики - ред.) все еще полагают, что ему может требоваться некоторая дополнительная помощь", - сообщил он в эфире телеканала CBS News.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
От шефа Пентагона потребовали объяснить скрытие данных о его госпитализации
12 января, 16:52
В частности, Кирби добавил, что шефу Пентагона необходима физическая терапия.
На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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В миреСШАЛлойд ОстинДжон КирбиМинистерство обороны США
 
 
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