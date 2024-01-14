https://ria.ru/20240114/sochi-1921277818.html

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 14.01.2024

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют на территории Сочи в понедельник и вторник, высоко в горах сохраняется лавинная опасность, сообщили в РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:38

2024-01-14T14:38

2024-01-14T14:38

сочи

погода

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СОЧИ, 14 янв – РИА Новости. Ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют на территории Сочи в понедельник и вторник, высоко в горах сохраняется лавинная опасность, сообщили в пресс-службе администрации города. "В Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра, 15 и 16 января на территории Сочи синоптики прогнозируют его усиление до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы могут достигать 22 метров в секунду. В горах на высотах от 1000 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении. Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Жителей и гостей курорта просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями, а также не планировать поход в горы. Водителям, чьи автомобили не оснащены зимней резиной, не рекомендуется выезжать в горный кластер - на дорогах гололедица. Как сообщает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи идёт снег, температура воздуха около ноля градусов, ночью на курорте были заморозки.

https://ria.ru/20240112/sochi-1920975756.html

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, погода