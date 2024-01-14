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Жителей Сочи предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 14.01.2024
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14:38 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sochi-1921277818.html
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 14.01.2024
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра
Ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют на территории Сочи в понедельник и вторник, высоко в горах сохраняется лавинная опасность, сообщили в РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:38
2024-01-14T14:38
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СОЧИ, 14 янв – РИА Новости. Ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют на территории Сочи в понедельник и вторник, высоко в горах сохраняется лавинная опасность, сообщили в пресс-службе администрации города. "В Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра, 15 и 16 января на территории Сочи синоптики прогнозируют его усиление до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы могут достигать 22 метров в секунду. В горах на высотах от 1000 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении. Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Жителей и гостей курорта просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями, а также не планировать поход в горы. Водителям, чьи автомобили не оснащены зимней резиной, не рекомендуется выезжать в горный кластер - на дорогах гололедица. Как сообщает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи идёт снег, температура воздуха около ноля градусов, ночью на курорте были заморозки.
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сочи, погода
Сочи, Погода
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

В Сочи прогнозируют усиление ветра 15 и 16 января и лавинную опасность в горах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 14 янв – РИА Новости. Ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют на территории Сочи в понедельник и вторник, высоко в горах сохраняется лавинная опасность, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"В Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра, 15 и 16 января на территории Сочи синоптики прогнозируют его усиление до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы могут достигать 22 метров в секунду. В горах на высотах от 1000 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении.
Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Жителей и гостей курорта просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями, а также не планировать поход в горы. Водителям, чьи автомобили не оснащены зимней резиной, не рекомендуется выезжать в горный кластер - на дорогах гололедица.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи идёт снег, температура воздуха около ноля градусов, ночью на курорте были заморозки.
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