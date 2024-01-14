https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921230870.html

Швеция придумала ответ для "защиты" от России

Швеция придумала ответ для "защиты" от России - РИА Новости, 14.01.2024

Швеция придумала ответ для "защиты" от России

Швеция собирается построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для "противостояния" России, об этом пишет европейское издание... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T04:40

2024-01-14T04:40

2024-01-14T07:37

в мире

россия

балтийское море

швеция

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Швеция собирается построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для "противостояния" России, об этом пишет европейское издание Politico."Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки Blekinge и Skane, названные в честь двух шведских графств, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море", — говорится в материале.Как отмечает издание, подлодки призваны противодействовать "угрозам" со стороны Москвы на фоне ухудшающихся отношений между Россией и европейскими странами.Авторы публикации указывают, что Швеция получит первые новые подлодки с 1990-х годов, при этом данный проект A26 находился в разработке более десяти лет."Это первые новые подводные лодки Швеции, построенные с середины 1990-х годов, которые присоединятся к четырем старым кораблям флота этого скандинавского государства", — говорится в материале.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20240110/vsu-1920476228.html

https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html

россия

балтийское море

швеция

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в мире, россия, балтийское море, швеция, дмитрий песков, нато