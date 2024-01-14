Швеция придумала ответ для "защиты" от России
Politico: Швеция построит две подводные лодки для противодействия России
Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Швеция собирается построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для "противостояния" России, об этом пишет европейское издание Politico.
"Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки Blekinge и Skane, названные в честь двух шведских графств, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море", — говорится в материале.
Как отмечает издание, подлодки призваны противодействовать "угрозам" со стороны Москвы на фоне ухудшающихся отношений между Россией и европейскими странами.
Авторы публикации указывают, что Швеция получит первые новые подлодки с 1990-х годов, при этом данный проект A26 находился в разработке более десяти лет.
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"Это первые новые подводные лодки Швеции, построенные с середины 1990-х годов, которые присоединятся к четырем старым кораблям флота этого скандинавского государства", — говорится в материале.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.