https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html

Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий

Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий - РИА Новости, 14.01.2024

Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий

Фразой о защите Украиной Британии в случае нападения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:08

2024-01-14T15:08

2024-01-14T15:08

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леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фразой о защите Украиной Британии в случае нападения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Киев в рамках подписанного двухстороннего договора о гарантиях безопасности готов оказать поддержку и "защиту" Великобритании в случае нападения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Бред и политический оксюморон. Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что это плохая новость для жителей Украины, которых "неонацистская хунта распродает как пушечное мясо и расходный материал".

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киев

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, лондон, денис шмыгаль, леонид слуцкий (политик), госдума рф