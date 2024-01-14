https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html
Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий
Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий - РИА Новости, 14.01.2024
Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий
Фразой о защите Украиной Британии в случае нападения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:08
2024-01-14T15:08
2024-01-14T15:08
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фразой о защите Украиной Британии в случае нападения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Киев в рамках подписанного двухстороннего договора о гарантиях безопасности готов оказать поддержку и "защиту" Великобритании в случае нападения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Бред и политический оксюморон. Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что это плохая новость для жителей Украины, которых "неонацистская хунта распродает как пушечное мясо и расходный материал".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, лондон, денис шмыгаль, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Украина, Киев, Лондон, Денис Шмыгаль, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины Британии, считает Слуцкий
Слуцкий: фразой о защите Британии Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении