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Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери - РИА Новости, 14.01.2024
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09:26 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/samolety-1921246832.html
Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери
Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери - РИА Новости, 14.01.2024
Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери
Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:26
2024-01-14T09:26
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете секцией фюзеляжа на одном из бортов. "В эти выходные Alaska Airlines начала предварительные проверки группы наших самолетов 737-9 MAX", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании. После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html
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в мире, сша, boeing 737
В мире, США, Boeing 737
Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери

Компания Alaska Airlines начала проверку Boeing после ЧП с оторвавшейся дверью

© AP PhotoПоврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo
Поврежденный самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете секцией фюзеляжа на одном из бортов.
"В эти выходные Alaska Airlines начала предварительные проверки группы наших самолетов 737-9 MAX", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.
После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
Взлетно-посадочная полоса - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Самолет при посадке в Архангельске выкатился за пределы ВПП
12 января, 23:43
 
В миреСШАBoeing 737
 
 
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