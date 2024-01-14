https://ria.ru/20240114/samolety-1921246832.html

Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери

Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери - РИА Новости, 14.01.2024

Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:26

2024-01-14T09:26

2024-01-14T09:26

в мире

сша

boeing 737

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете секцией фюзеляжа на одном из бортов. "В эти выходные Alaska Airlines начала предварительные проверки группы наших самолетов 737-9 MAX", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании. После того, как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, boeing 737