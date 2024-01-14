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Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/sammity-1921327425.html
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского - РИА Новости, 14.01.2024
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:57
2024-01-14T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
давос
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава офиса Зеленского на пресс-конференции в Давосе заявил, что планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира". По словам Ермака, на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить. "Очень важно понимать, что наша цель - общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план &lt;...&gt; Следующие шаги - организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Конкретных дат саммитов глава офиса Зеленского не привел. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html
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в мире, киев, москва, давос, владимир зеленский, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Давос, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского

Ермак в Давосе анонсировал два саммита для утверждения украинской "формулы мира"

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира".
Глава офиса Зеленского на пресс-конференции в Давосе заявил, что планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира". По словам Ермака, на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить.
«
"Очень важно понимать, что наша цель - общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план <...> Следующие шаги - организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров", - заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Конкретных дат саммитов глава офиса Зеленского не привел.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
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"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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