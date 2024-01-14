https://ria.ru/20240114/rybaki-1921290880.html

ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила

ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила - РИА Новости, 14.01.2024

ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила

В ближайшие время фракция ЛДПР в Госдуме проработает вопрос о снижении штрафов для рыболовов-любителей, нарушающих правила лова, сообщил глава партии ЛДПР... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:07

2024-01-14T16:07

2024-01-14T16:07

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833314882_0:245:3074:1974_1920x0_80_0_0_f6619d84f3958e9b495fca0656eeaa50.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие время фракция ЛДПР в Госдуме проработает вопрос о снижении штрафов для рыболовов-любителей, нарушающих правила лова, сообщил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "На встрече с рыбаками обсудили возникающие трудности. Любительская рыбалка имеет очень много ограничений, которые подлежат штрафным санкциям. Понятно, что штрафы были введены для предотвращения вреда экологии. Но ситуацию, считаем, необходимо пересмотреть. Штрафы за то, что можно исправить при развитой инфраструктуре, – оборудовать места ловли, продумать парковки и другое, для рыболовов-любителей стоит исключить или снизить. Проработаем ситуацию в ближайшее время во Фракции ЛДПР в Госдуме", - написал он. Он отметил, что для рыбаков-любителей нужно создавать условия, а не системы штрафов. "Рыбалка – прекрасное хобби, отличный способ отключиться от городской суеты, побыть на свежем воздухе. Особенно она полезна для жителей крупных городов. Многие выезжают рыбачить с детьми", - добавил депутат.

https://ria.ru/20200801/1575249795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф