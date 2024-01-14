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ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила
ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила - РИА Новости, 14.01.2024
ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила
В ближайшие время фракция ЛДПР в Госдуме проработает вопрос о снижении штрафов для рыболовов-любителей, нарушающих правила лова, сообщил глава партии ЛДПР... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:07
2024-01-14T16:07
2024-01-14T16:07
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В ближайшие время фракция ЛДПР в Госдуме проработает вопрос о снижении штрафов для рыболовов-любителей, нарушающих правила лова, сообщил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "На встрече с рыбаками обсудили возникающие трудности. Любительская рыбалка имеет очень много ограничений, которые подлежат штрафным санкциям. Понятно, что штрафы были введены для предотвращения вреда экологии. Но ситуацию, считаем, необходимо пересмотреть. Штрафы за то, что можно исправить при развитой инфраструктуре, – оборудовать места ловли, продумать парковки и другое, для рыболовов-любителей стоит исключить или снизить. Проработаем ситуацию в ближайшее время во Фракции ЛДПР в Госдуме", - написал он. Он отметил, что для рыбаков-любителей нужно создавать условия, а не системы штрафов. "Рыбалка – прекрасное хобби, отличный способ отключиться от городской суеты, побыть на свежем воздухе. Особенно она полезна для жителей крупных городов. Многие выезжают рыбачить с детьми", - добавил депутат.
https://ria.ru/20200801/1575249795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков, нарушающих правила
Слуцкий: ЛДПР проработает вопрос о снижении штрафов для рыбаков-нарушителей