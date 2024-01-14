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Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 14.01.2024
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Культура
 
14:19 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921275186.html
Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа
Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 14.01.2024
Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других, подчеркнув его "негромкий... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:19
2024-01-14T14:19
культура
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лев рубинштейн
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других, подчеркнув его "негромкий голос". Рубинштейн умер в возрасте 76 лет в воскресенье. Его сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, после чего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского. "Он замечательно читал свои стихи… И выступал - с поэтами-ровесниками, поэтами московского андеграунда, полуандеграунда, вышедшими на яркий свет, на сцену - и в переносном смысле, и в буквальном - во второй половине 80-х… Слушать всех было интересно, самым экстравагантным там был, пожалуй, Коваль… нет, конечно, самым экстравагантным там был Дмитрий Александрович Пригов, за ним уже - Коваль, но Рубинштейн тогда воспринимался таким вот… самым, наверное, точным выразителем времени завершающегося постмодернизма. Если воспользоваться названием одной из книг Мандельштама, шум времени Рубинштейн выразил точнее и полнее других", - написал Заславский в своем Telegram-канале. Он отметил "негромкий голос" поэта, его "крохотную фигуру", которая с годами стала совсем хрупкой, поэтому "история про сбившую его машину не оставляла никаких надежд". "Машина и - маленький Рубинштейн… большие поэты нечасто были такими громилами, как Маяковский, что и в случае Маяковского сильнее, крепче его не сделало, - поэт - всегда и главный свидетель, и жертва времени (тут я перефразирую строчку другого поэта). Хотя со времени Тургенева и Андрея Белого границы жанров размываются, всё-таки написанное Рубинштейном - больше поэзия, чем проза. И не только потому, что мнение автора тоже важно, а Рубинштейн считал себя поэтом", - подчеркнул ректор ГИТИСа. Он подчеркнул, что ритм, метафоричность и рифмы в стихах Рубинштейна заменяет постоянно возвращающаяся к той или другой строчке мысль автора, образуя и отделяя, и одновременно соединяя друг с другом таким образом периоды. "Стихотворение - это особая концентрация формы. С этой точки зрения, написанное Рубинштейном опять-таки стихи… Светлая память!", - заключил Заславский. Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921254939.html
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москва, россия, лев рубинштейн, григорий заславский, гитис, культура
Культура, Москва, Россия, Лев Рубинштейн, Григорий Заславский, ГИТИС, Культура
Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Заславский: Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПисатель Лев Рубинштейн
Писатель Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Писатель Лев Рубинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других, подчеркнув его "негромкий голос".
Рубинштейн умер в возрасте 76 лет в воскресенье. Его сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, после чего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн
Вчера, 10:49
"Он замечательно читал свои стихи… И выступал - с поэтами-ровесниками, поэтами московского андеграунда, полуандеграунда, вышедшими на яркий свет, на сцену - и в переносном смысле, и в буквальном - во второй половине 80-х… Слушать всех было интересно, самым экстравагантным там был, пожалуй, Коваль… нет, конечно, самым экстравагантным там был Дмитрий Александрович Пригов, за ним уже - Коваль, но Рубинштейн тогда воспринимался таким вот… самым, наверное, точным выразителем времени завершающегося постмодернизма. Если воспользоваться названием одной из книг Мандельштама, шум времени Рубинштейн выразил точнее и полнее других", - написал Заславский в своем Telegram-канале.
Он отметил "негромкий голос" поэта, его "крохотную фигуру", которая с годами стала совсем хрупкой, поэтому "история про сбившую его машину не оставляла никаких надежд".
«
"Машина и - маленький Рубинштейн… большие поэты нечасто были такими громилами, как Маяковский, что и в случае Маяковского сильнее, крепче его не сделало, - поэт - всегда и главный свидетель, и жертва времени (тут я перефразирую строчку другого поэта). Хотя со времени Тургенева и Андрея Белого границы жанров размываются, всё-таки написанное Рубинштейном - больше поэзия, чем проза. И не только потому, что мнение автора тоже важно, а Рубинштейн считал себя поэтом", - подчеркнул ректор ГИТИСа.
Он подчеркнул, что ритм, метафоричность и рифмы в стихах Рубинштейна заменяет постоянно возвращающаяся к той или другой строчке мысль автора, образуя и отделяя, и одновременно соединяя друг с другом таким образом периоды.
"Стихотворение - это особая концентрация формы. С этой точки зрения, написанное Рубинштейном опять-таки стихи… Светлая память!", - заключил Заславский.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
Поэт и публицист Лев Рубинштейн на церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста в Москве. 11 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Биография Льва Рубинштейна
Вчера, 11:12
 
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