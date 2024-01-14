https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921275186.html

Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа

Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 14.01.2024

Рубинштейн выразил шум времени точнее других, заявил ректор ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других, подчеркнув его "негромкий... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:19

2024-01-14T14:19

2024-01-14T14:19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн выразил шум времени точнее и полнее других, подчеркнув его "негромкий голос". Рубинштейн умер в возрасте 76 лет в воскресенье. Его сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, после чего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского. "Он замечательно читал свои стихи… И выступал - с поэтами-ровесниками, поэтами московского андеграунда, полуандеграунда, вышедшими на яркий свет, на сцену - и в переносном смысле, и в буквальном - во второй половине 80-х… Слушать всех было интересно, самым экстравагантным там был, пожалуй, Коваль… нет, конечно, самым экстравагантным там был Дмитрий Александрович Пригов, за ним уже - Коваль, но Рубинштейн тогда воспринимался таким вот… самым, наверное, точным выразителем времени завершающегося постмодернизма. Если воспользоваться названием одной из книг Мандельштама, шум времени Рубинштейн выразил точнее и полнее других", - написал Заславский в своем Telegram-канале. Он отметил "негромкий голос" поэта, его "крохотную фигуру", которая с годами стала совсем хрупкой, поэтому "история про сбившую его машину не оставляла никаких надежд". "Машина и - маленький Рубинштейн… большие поэты нечасто были такими громилами, как Маяковский, что и в случае Маяковского сильнее, крепче его не сделало, - поэт - всегда и главный свидетель, и жертва времени (тут я перефразирую строчку другого поэта). Хотя со времени Тургенева и Андрея Белого границы жанров размываются, всё-таки написанное Рубинштейном - больше поэзия, чем проза. И не только потому, что мнение автора тоже важно, а Рубинштейн считал себя поэтом", - подчеркнул ректор ГИТИСа. Он подчеркнул, что ритм, метафоричность и рифмы в стихах Рубинштейна заменяет постоянно возвращающаяся к той или другой строчке мысль автора, образуя и отделяя, и одновременно соединяя друг с другом таким образом периоды. "Стихотворение - это особая концентрация формы. С этой точки зрения, написанное Рубинштейном опять-таки стихи… Светлая память!", - заключил Заславский. Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921254939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, лев рубинштейн, григорий заславский, гитис, культура