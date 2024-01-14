https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротации ВСУ под Кременной

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротации ВСУ под Кременной - РИА Новости, 14.01.2024

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротации ВСУ под Кременной

Бойцы группы Аида отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают ротации украинских силовиков в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:34

2024-01-14T00:34

2024-01-14T01:22

специальная военная операция на украине

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донбасс

макеевка

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бойцы группы Аида отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают ротации украинских силовиков в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта, выслеживая и ликвидируя прибывших на позиции украинских бойцов, рассказал РИА Новости командир группы.Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат" практически круглосуточно наблюдают за участками, на которые прибывает противник для смены бойцов на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты как украинских солдат, так и автомобилей, которые их подвозят. По автомобилям обычно отрабатывает артиллерия, ликвидацией прибывших групп украинских силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа Аида спецназа "Ахмат".Как сообщил боец "Ахмата" с позывным "Аид", сидящих в окопах солдат ВСУ сначала ликвидируют снайпера, а затем бойцы отряда ждут их эвакуации. При этом российским военным приходится подходить к противнику на максимально близкое расстояние.Минируют при помощи дроновПодразделения ВСУ минируют дороги на кременском участке фронта в Донбассе при помощи дронов, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий задачи на данном направлении."Они подлетают (на дроне – ред.), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину… и улетают", - рассказал боец.По его словам, для такого рода дистанционного минирования украинские войска используют сельскохозяйственные дроны, так называемый дрон "Баба Яга". Он уточнил, что таким образом украинские военные пытаются препятствовать ротации бойцов на позициях на этом участке фронта.Стягивают бронетехнику и артиллериюУкраинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил ранее РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В районе Макеевки (село в ЛНР - ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов" - сообщил он, ссылаясь на собственные источники.Марочко отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с "кочующими" огневыми средствами.Прячутся в укрытияхПостоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал ранее командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда"."Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что (российские. — Прим. ред.) дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Прим. ред.)", — пожаловался военный.Разведчик подтвердил слова интервьюера о наличии у России мощной "армии дронов", в то время как ВСУ не располагают такими возможностями. По его словам, беспилотники удивили даже тех солдат, которые ранее успели привыкнуть к неизменному превосходству россиян в огневой мощи.

https://ria.ru/20231223/dobrovoltsy-1917604923.html

https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918074872.html

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макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

луганская народная республика, донбасс, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины