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СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 14.01.2024
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18:11 14.01.2024 (обновлено: 18:43 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/restorany-1921304874.html
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию
Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:11
2024-01-14T18:43
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA. &quot;В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. &lt;…&gt; Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывали более десяти подобных заведений в день. При этом их общее количество в стране снизилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений. Среди других факторов, приводящих к закрытию ресторанов и баров в Великобритании, также называют рост цен на продукты и нехватку персонала.
https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию

Independent: тысячи баров закроются в Великобритании из-за роста цен на энергию

© AP Photo / Kin CheungЛюди гуляют вдоль набережной Темзы
Люди гуляют вдоль набережной Темзы - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Люди гуляют вдоль набережной Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA.
«

"В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов", — говорится в публикации.

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывали более десяти подобных заведений в день. При этом их общее количество в стране снизилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений.
Среди других факторов, приводящих к закрытию ресторанов и баров в Великобритании, также называют рост цен на продукты и нехватку персонала.
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