https://ria.ru/20240114/restorany-1921304874.html

СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию

СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию

Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:11

2024-01-14T18:11

2024-01-14T18:43

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA. "В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов", — говорится в публикации.Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывали более десяти подобных заведений в день. При этом их общее количество в стране снизилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений. Среди других факторов, приводящих к закрытию ресторанов и баров в Великобритании, также называют рост цен на продукты и нехватку персонала.

https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире