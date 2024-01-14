https://ria.ru/20240114/restorany-1921304874.html
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию
Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:11
2024-01-14T18:11
2024-01-14T18:43
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921307017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31c97a71ffc701b2c6ab65cea8c5dacb.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA. "В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов", — говорится в публикации.Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывали более десяти подобных заведений в день. При этом их общее количество в стране снизилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений. Среди других факторов, приводящих к закрытию ресторанов и баров в Великобритании, также называют рост цен на продукты и нехватку персонала.
https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921307017_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_ea07db67882d9398de309312ae1ccd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
СМИ: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию
Independent: тысячи баров закроются в Великобритании из-за роста цен на энергию