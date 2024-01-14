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Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты - РИА Новости, 14.01.2024
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20:10 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/reshenie-1921318309.html
Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты
Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты - РИА Новости, 14.01.2024
Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты
Решение министра обороны США Ллойда Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:10
2024-01-14T20:10
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Решение министра обороны США Ллойда Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Это является проблемой", - сообщил он в эфире телеканал CBS, комментируя тот факт, что Байден, являющийся верховным главнокомандующим США, до этой недели не знал о болезни министра обороны своей страны. По мнению Кирби, в возникшей ситуации необходимо получить больше ответов, поскольку "так быть не должно", и для этого Пентагон проводит расследование случившегося. Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
https://ria.ru/20240114/sostoyanie-1921317612.html
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Джон Кирби, Министерство обороны США
Кирби назвал проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты

Кирби: решение Ллойда Остина не сообщать Байдену о раке простаты — это проблема

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Решение министра обороны США Ллойда Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Это является проблемой", - сообщил он в эфире телеканал CBS, комментируя тот факт, что Байден, являющийся верховным главнокомандующим США, до этой недели не знал о болезни министра обороны своей страны.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона
Вчера, 20:00
По мнению Кирби, в возникшей ситуации необходимо получить больше ответов, поскольку "так быть не должно", и для этого Пентагон проводит расследование случившегося.
Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
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В миреСШАЛлойд ОстинДжо БайденДжон КирбиМинистерство обороны США
 
 
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