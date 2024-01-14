https://ria.ru/20240114/rebenok-1921271677.html

В детском саду в Казани умерла девочка

В детском саду в Казани умерла девочка - РИА Новости, 14.01.2024

В детском саду в Казани умерла девочка

Девочка умерла во время сна в детском саду Казани, проводится проверка, сообщает управление образования города. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:38

2024-01-14T13:38

2024-01-14T13:38

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Девочка умерла во время сна в детском саду Казани, проводится проверка, сообщает управление образования города. "Двенадцатого января девочка второй день пришла в детский сад, а до этого находилась на больничном в связи с болезнью. Днем в учреждении она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом дошкольного учреждения не было замечено странностей в поведении или самочувствии ребенка", - говорится в сообщении. Кроме этого, по данным управления образования, до обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей. Во время осмотра девочки врач не заметил каких-либо нарушений здоровья. "Во время тихого часа воспитатель находилась в комнате, следила за тем, чтобы дети не хулиганили. После окончания тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась. Она сразу же оповестила об этом заведующую, а та, в свою очередь, позвонила в скорую медицинскую помощь", - уточняет ведомство. Отмечается, что врачи по вызову приехали быстро и после осмотра констатировали смерть ребенка. В настоящее время проводится работа по выявлению причины смерти, ожидается заключение специалистов. В Минздраве и прокуратуре Татарстана отметили, что проводятся проверки. Прокуратура, в частности, проверяет соблюдение требований законодательства об образовании в части обеспечения надлежащего присмотра и ухода за воспитанниками.

https://ria.ru/20240114/rebenok-1921252515.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)