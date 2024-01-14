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В Челябинске ребенок утонул на термальном курорте - РИА Новости, 14.01.2024
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10:11 14.01.2024 (обновлено: 15:55 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/rebenok-1921252515.html
В Челябинске ребенок утонул на термальном курорте
В Челябинске ребенок утонул на термальном курорте - РИА Новости, 14.01.2024
В Челябинске ребенок утонул на термальном курорте
Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, утонул в бассейне термального курорта в Челябинске, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:11
2024-01-14T15:55
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв — РИА Новости. Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, утонул в бассейне термального курорта в Челябинске, сообщило следственное управление СК по региону. "В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК)", — отметили в ведомстве. По данным СУ СК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся мальчик, пришедший туда с мамой. Трагедия произошла, когда ребенок остался без присмотра. Следователь осмотрел место происшествия, а также затребовал документацию о работе комплекса и лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна.По данным пресс-центра прокуратуры региона, ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей. "В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — уточнили в ведомстве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис", который открылся в 2023 году в центре Челябинска. Ребенок пришел на курорт с мамой 1993 года рождения, семья на учете в органах ПДН не состоит.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске ребенок утонул на термальном курорте

СУ СК: в Челябинске ребенок утонул в бассейне термального курорта

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв — РИА Новости. Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, утонул в бассейне термального курорта в Челябинске, сообщило следственное управление СК по региону.
«
"В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК)", — отметили в ведомстве.
По данным СУ СК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся мальчик, пришедший туда с мамой. Трагедия произошла, когда ребенок остался без присмотра.
Следователь осмотрел место происшествия, а также затребовал документацию о работе комплекса и лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна.
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По данным пресс-центра прокуратуры региона, ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей.
"В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — уточнили в ведомстве.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис", который открылся в 2023 году в центре Челябинска. Ребенок пришел на курорт с мамой 1993 года рождения, семья на учете в органах ПДН не состоит.
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