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ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 14.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/rakety-1921291234.html
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:12
2024-01-14T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.
https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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