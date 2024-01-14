https://ria.ru/20240114/rakety-1921291234.html

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 14.01.2024

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:12

2024-01-14T16:12

2024-01-14T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.

https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html

петровский район

донецк

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк