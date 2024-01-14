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ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:12
2024-01-14T16:12
2024-01-14T16:12
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка