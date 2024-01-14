https://ria.ru/20240114/raketa-1921258751.html

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле - РИА Новости, 14.01.2024

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле

КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:22

2024-01-14T11:22

2024-01-14T11:22

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. "Наша армия сегодня (14 января) около 14.55 (8.55 мск - ред.) зафиксировала один запуск, предположительно баллистической ракеты средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Восточного (Японского - ред.). Наша армия в плотной координации с американской и японской стороной анализирует ее детальные характеристики", - говорится в сообщении ОКНШ. Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров. Доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп ранее заявлял в интервью РИА Новости, что запуск ракет малой дальности в декабре был, по-видимому, ответом на проведение в Вашингтоне второго заседания южнокорейско-американской Ядерной консультативной группы и развертывание вблизи Корейского полуострова американских стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок. Он также отметил, что запуском ракет малой дальности Пхеньян попытался успокоить бдительность, чтобы потом через 10 часов провести запуск МБР и ввести в замешательство южнокорейскую и американскую разведку. По его словам, КНДР продолжит ракетные испытания и другие военные учения вплоть до марта, когда возобновятся строительные и сельскохозяйственные работы и стартуют южнокорейско-американские маневры. При этом в нынешнем году КНДР необходимо будет сосредоточиться на выполнении к 2025 году показателей пятилетнего плана, поэтому фокус будет не экономике. Вероятность того, что Пхеньян пойдет на неконтролируемые столкновения, по мнению ученого, довольно низкая. Определяющими фактором на Корейском полуострове в этом году будет укрепление отношений с Россией и Китаем, с которыми КНДР отмечает 75-летие подписания первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве и установления дипотношений. По этому случаю, полагает Ким Дон Ёп, высока вероятность визита в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html

https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея