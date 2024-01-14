Рейтинг@Mail.ru
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/raketa-1921258751.html
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле - РИА Новости, 14.01.2024
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле
КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:22
2024-01-14T11:22
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. "Наша армия сегодня (14 января) около 14.55 (8.55 мск - ред.) зафиксировала один запуск, предположительно баллистической ракеты средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Восточного (Японского - ред.). Наша армия в плотной координации с американской и японской стороной анализирует ее детальные характеристики", - говорится в сообщении ОКНШ. Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров. Доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп ранее заявлял в интервью РИА Новости, что запуск ракет малой дальности в декабре был, по-видимому, ответом на проведение в Вашингтоне второго заседания южнокорейско-американской Ядерной консультативной группы и развертывание вблизи Корейского полуострова американских стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок. Он также отметил, что запуском ракет малой дальности Пхеньян попытался успокоить бдительность, чтобы потом через 10 часов провести запуск МБР и ввести в замешательство южнокорейскую и американскую разведку. По его словам, КНДР продолжит ракетные испытания и другие военные учения вплоть до марта, когда возобновятся строительные и сельскохозяйственные работы и стартуют южнокорейско-американские маневры. При этом в нынешнем году КНДР необходимо будет сосредоточиться на выполнении к 2025 году показателей пятилетнего плана, поэтому фокус будет не экономике. Вероятность того, что Пхеньян пойдет на неконтролируемые столкновения, по мнению ученого, довольно низкая. Определяющими фактором на Корейском полуострове в этом году будет укрепление отношений с Россией и Китаем, с которыми КНДР отмечает 75-летие подписания первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве и установления дипотношений. По этому случаю, полагает Ким Дон Ёп, высока вероятность визита в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html
https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a877d94c01c214b920eb44602962f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле

Южнокорейские военные: КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Наша армия сегодня (14 января) около 14.55 (8.55 мск - ред.) зафиксировала один запуск, предположительно баллистической ракеты средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Восточного (Японского - ред.). Наша армия в плотной координации с американской и японской стороной анализирует ее детальные характеристики", - говорится в сообщении ОКНШ.
Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.
Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время поездки по оборонным заводам. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР
10 января, 10:14
Доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп ранее заявлял в интервью РИА Новости, что запуск ракет малой дальности в декабре был, по-видимому, ответом на проведение в Вашингтоне второго заседания южнокорейско-американской Ядерной консультативной группы и развертывание вблизи Корейского полуострова американских стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок. Он также отметил, что запуском ракет малой дальности Пхеньян попытался успокоить бдительность, чтобы потом через 10 часов провести запуск МБР и ввести в замешательство южнокорейскую и американскую разведку.
По его словам, КНДР продолжит ракетные испытания и другие военные учения вплоть до марта, когда возобновятся строительные и сельскохозяйственные работы и стартуют южнокорейско-американские маневры. При этом в нынешнем году КНДР необходимо будет сосредоточиться на выполнении к 2025 году показателей пятилетнего плана, поэтому фокус будет не экономике. Вероятность того, что Пхеньян пойдет на неконтролируемые столкновения, по мнению ученого, довольно низкая.
Определяющими фактором на Корейском полуострове в этом году будет укрепление отношений с Россией и Китаем, с которыми КНДР отмечает 75-летие подписания первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве и установления дипотношений. По этому случаю, полагает Ким Дон Ёп, высока вероятность визита в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи
31 декабря 2023, 15:31
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала