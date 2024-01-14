https://ria.ru/20240114/protivostoyanie-1921292550.html

Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру

Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру - РИА Новости, 14.01.2024

Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру

Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру, заявила РИА Новости аналитик в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:26

2024-01-14T16:26

2024-01-14T16:26

россия

сергей лавров

брикс

индонезия

азия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, недавно награжденная знаком "За взаимодействие" МИД России. "Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться", - отметила Конни. Аналитик также выразила признательность главе МИД России Сергею Лаврову и российскому правительству за то, что ее вклад в развитие отношений двух стран был отмечен особой наградой. "Для меня это большая честь… Отношения между Россией и Индонезией уходят корнями глубоко в историю. Мы разделяем дух борьбы за справедливость и равенство. Мы также преследуем одни и те же цели: совместно создать многополярный мир, который противостоит однополярному, вызывающему глобальную несправедливость", - подчеркнула аналитик. По ее словам, для этого Индонезии необходимо иметь более глубокие отношения с крупными державами с многополярной ориентацией, такими как Россия и Китай в БРИКС.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

россия

индонезия

азия

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россия, сергей лавров, брикс, индонезия, азия