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Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру - РИА Новости, 14.01.2024
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16:26 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/protivostoyanie-1921292550.html
Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру
Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру - РИА Новости, 14.01.2024
Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру
Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру, заявила РИА Новости аналитик в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:26
2024-01-14T16:26
россия
сергей лавров
брикс
индонезия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, недавно награжденная знаком "За взаимодействие" МИД России. "Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться", - отметила Конни. Аналитик также выразила признательность главе МИД России Сергею Лаврову и российскому правительству за то, что ее вклад в развитие отношений двух стран был отмечен особой наградой. "Для меня это большая честь… Отношения между Россией и Индонезией уходят корнями глубоко в историю. Мы разделяем дух борьбы за справедливость и равенство. Мы также преследуем одни и те же цели: совместно создать многополярный мир, который противостоит однополярному, вызывающему глобальную несправедливость", - подчеркнула аналитик. По ее словам, для этого Индонезии необходимо иметь более глубокие отношения с крупными державами с многополярной ориентацией, такими как Россия и Китай в БРИКС.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
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россия, сергей лавров, брикс, индонезия, азия
Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Индонезия, Азия
Эксперт: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру

Военный аналитик: Азии нужно поучиться у России противостоять однополярному миру

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону, а в особенности Индонезии, нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, недавно награжденная знаком "За взаимодействие" МИД России.
«
"Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться", - отметила Конни.
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Аналитик также выразила признательность главе МИД России Сергею Лаврову и российскому правительству за то, что ее вклад в развитие отношений двух стран был отмечен особой наградой.
«
"Для меня это большая честь… Отношения между Россией и Индонезией уходят корнями глубоко в историю. Мы разделяем дух борьбы за справедливость и равенство. Мы также преследуем одни и те же цели: совместно создать многополярный мир, который противостоит однополярному, вызывающему глобальную несправедливость", - подчеркнула аналитик.
По ее словам, для этого Индонезии необходимо иметь более глубокие отношения с крупными державами с многополярной ориентацией, такими как Россия и Китай в БРИКС.
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