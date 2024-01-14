https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций

Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций - РИА Новости, 14.01.2024

Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций

Под гнетом западных санкций страна завершила год внушительным экономическим ростом. Помог прежде всего промышленный сектор. В Европе же, наоборот, стагнация... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:01

экономика

россия

германия

европа

владимир путин

максим решетников

всемирный банк

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА,14 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под гнетом западных санкций страна завершила год внушительным экономическим ростом. Помог прежде всего промышленный сектор. В Европе же, наоборот, стагнация. Рецессия накрыла всю еврозону, в том числе локомотив ЕС, Германию. Как Россия добилась таких результатов — в материале РИА Новости. И все четыреЭкономика прибавит больше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями Дальнего Востока."Больше четырех процентов? Ну может быть, да. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", — отметил президент.И добавил — "это удивительный результат" в условиях, когда Россию "душат, давят" со всех сторон.Как проинформировал 30 декабря министр экономического развития Максим Решетников, ВВП, по предварительным оценкам, увеличится на 3,5%.Разгон производстваПо данным Росстата на конец декабря, в третьем квартале экономика выросла на 5,5%. В ведомстве уточнили, что это главным образом результат усиления внутреннего конечного спроса на фоне сокращения чистого экспорта.Экономику разогрел бурный взлет промышленности. Так, ноябрьские показатели — рекордные за последние семь лет. Глобальный индекс деловой активности достиг 54,6 в декабре (в ноябре — 53,8), подсчитали в S&P Global. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года.Обрабатывающая промышленность за 11 месяцев 2023-го прибавила 7,5%."На фоне несущественного, но все же снижения (на 1,1%) добычи полезных ископаемых особенно заметны успехи обрабатывающих производств (плюс 7,5%), где в лидерах машиностроение (23,3%), металлургия (9,5%) и химическая отрасль (6,2%)", — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России.Развиваются строительство, оптовая и розничная торговля."За десять месяцев оборот в рознице увеличился на 5,5% в годовом выражении — после падения в 2022-м почти на девять процентов из-за снижения потребительского спроса. Подобное восстановление наблюдается во многих секторах", — уточняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Инвестиции и перенастройкаГлавные драйверы роста — гособоронзаказ и бюджетные вливания в импортозамещение. Западные бренды ушли, привычные логистические цепочки разрушились."Предприятия быстро переориентировались на внутренний рынок. Срыв поставок из-за границы стимулировал импортозамещение, модернизацию производственно-технологической базы и максимальную загрузку мощностей. Для отечественных товаров открылись перспективные ниши. Благодаря высокому внутреннему спросу загрузка предприятий, по нашей оценке, в ближайшие годы останется максимальной", — объясняет Павел Симонов, директор по правовым и корпоративным вопросам торгово-производственного холдинга "Русклимат".В аналитической записке Банка России "Инвестиционная активность в промышленности в 2023 году: результаты опроса предприятий" говорится: две трети из 514 компаний инвестировали в поддержание и обновление мощностей.Это в первую очередь производители готовых металлических изделий, компьютеров и электроники, электрооборудования, мебели. Дополнительный фактор — проекты, запущенные в предыдущие годы, но отложенные в связи с ужесточением санкций.Загрузка мощностей еще во втором квартале достигла 80,9%, это исторический максимум, констатировал регулятор.Предприятия ориентировались только на внутренний спрос: в условиях западных бойкотов многие страны выразили готовность сотрудничать с Россией и как поставщики, и в качестве рынков сбыта.Укрепление партнерства с государствами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, ЕАЭС и Китаем сформирует со временем надежную основу для гармоничного развития экспортно ориентированных отраслей: нефтегазохимиии, металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности. Несырьевой экспорт, вопреки санкционному давлению, вырастет, прогнозирует Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс".Помогают и национальные проекты, которые по-прежнему реализуются по всей стране, и активная инвестиционная политика государства."Основные вложения направлены на масштабную и долгосрочную поддержку ИТ-отрасли, транспортной инфраструктуры, инновационных технологий, региональных производственных кластеров", — перечисляет Екатерина Безсмертная.Например, только на госпрограммы развития Дальневосточного федерального округа из федерального бюджета выделили 64 миллиарда рублей. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места, добавляет экономист.Европа в рецессииТаким образом, несмотря на пессимистичные прогнозы Запада, минувший год выдался успешным для России. В отличие от Европы, загнавшей себя в капкан собственных санкций. Там официально признали масштабный спад: ВВП сократится сразу в десяти странах ЕС. И это не только Польша, Литва или Латвия, но и крупные экономики.Так, общепризнанный локомотив ЕС, Германия, впала в рецессию еще в первом квартале — минус 0,3 процента. Во втором — минус 0,2 год к году. В третьем тоже сокращение, поскольку промышленность не растет, а частное потребление мало на что влияет.По данным Федерального статистического управления ФРГ, в ноябре немецкая промышленность потеряла почти пять процентов в годовом выражении. Производство падает шестой месяц подряд, настроения предпринимателей ухудшились до уровня, какой был в пандемию ковида.Согласно опубликованному на днях отчету агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе ФРГ уже на протяжении полутора лет непрерывно остается ниже критической отметки в 50 пунктов. То есть ситуация продолжает ухудшаться.Главные факторы — разгон цен на энергоносители на фоне антироссийских санкций и необдуманное выделение бюджетных средств Украине. Но это еще не все."Борьба с инфляцией ведется в основном за счет высоких ставок, которые неизбежно придавливают и спрос, и активность в реальном секторе экономики. А текущие политические процессы сжимают рынки сбыта", — добавляет Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы "Механика финансов".Кроме того, европейцы не заметили, как начали проигрывать конкуренцию азиатским производителям. К примеру, если 15 лет назад немецкий автопром был абсолютным авторитетом, то теперь доверяют и другим, уточняет Павел Марышев.Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7%. Результат 2023-го — всего 0,4%.А российский ВВП, даже по подсчетам ВБ, прибавил 2,6%. На 2024 год недружественные государства предсказывают нам 1,3%.

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https://ria.ru/20231024/manturov-1904978462.html

https://ria.ru/20231230/promyshlennost-1919075896.html

https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html

россия

германия

европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, германия, европа, владимир путин, максим решетников, всемирный банк, федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз, standard & poor's (s&p)