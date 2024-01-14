https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html

В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро

В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024

В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро

Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:24

2024-01-14T20:24

2024-01-14T21:54

происшествия

ирина волк

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее прокуратура столицы сообщала, что пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Дептранс готовит иск о компенсации ущерба. "Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что их всех привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921059653.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, департамент транспорта г. москвы