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В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024
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20:24 14.01.2024 (обновлено: 21:54 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html
В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро
В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024
В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро
Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:24
2024-01-14T21:54
происшествия
ирина волк
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее прокуратура столицы сообщала, что пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Дептранс готовит иск о компенсации ущерба. "Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что их всех привлекли к административной ответственности.
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происшествия, ирина волк, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Ирина Волк, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро

Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро Москвы, задержали

© соцсетиМолодой человек залез на крышу поезда метро
Молодой человек залез на крышу поезда метро
© соцсети
Молодой человек залез на крышу поезда метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее прокуратура столицы сообщала, что пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Дептранс готовит иск о компенсации ущерба.
«
"Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что их всех привлекли к административной ответственности.
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ПроисшествияИрина ВолкДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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