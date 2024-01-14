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МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде - РИА Новости, 14.01.2024
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде
МЧС Белоруссии сообщило, что вечером в воскресенье под Минском произошло возгорание в одном из вагонов пассажирского электропоезда, пожар ликвидирован, никто не РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T23:26
2024-01-14T23:26
2024-01-14T23:35
в мире
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
белорусская железная дорога
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило, что вечером в воскресенье под Минском произошло возгорание в одном из вагонов пассажирского электропоезда, пожар ликвидирован, никто не пострадал. "Спасатели ликвидировали возгорание электропоезда "Минск-Пуховичи" вблизи железнодорожной станции "Михановичи" в Минском районе. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение во втором вагоне", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. "Возгорание ликвидировано в 21.42 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.В свою очередь Белорусская железная дорога в своём Telegram-канале проинформировала, что возгорание произошло в 20.53 на станции Михановичи, поезд направлялся из Минска."Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению последствий происшествия и доставке пассажиров в пункты назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по причине произошедшего задержаны также отдельные поезда на участке Минск-Осиповичи. Ориентировочное время опоздания составит от 20 минут до 1 часа 30 минут."Причины инцидента устанавливаются", - добавили в компании.
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в мире, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, белорусская железная дорога
В мире, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Минск, Белорусская железная дорога
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в поезде
МЧС Белоруссии ликвидировало пожар в вагоне поезда под Минском