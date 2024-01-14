Рейтинг@Mail.ru
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 14.01.2024 (обновлено: 19:14 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921311250.html
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ - РИА Новости, 14.01.2024
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:58
2024-01-14T19:14
в мире
киев
украина
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921200467_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_426e5932729e75499b7117ce5277fcae.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в торговом центре в Соломенском районе Киева, персонал и посетителей эвакуировали. "Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева. По информации ведомства, родители вместе с ребенком приглашены в полицию для дачи показаний. Уголовное дело заведено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20240102/tesla-1919438062.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921200467_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b6acca118f1f6316106873cc74e9b64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ

Полиция Киева: 7-летний мальчик умышленно устроил пожар в ТЦ

© Фото : ДСНС України/TelegramПожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве
Пожар в ТРЦ Космополит в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : ДСНС України/Telegram
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в торговом центре в Соломенском районе Киева, персонал и посетителей эвакуировали.
«
"Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.
По информации ведомства, родители вместе с ребенком приглашены в полицию для дачи показаний. Уголовное дело заведено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Пожар в автосалоне Tesla в Киеве. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ
2 января, 10:22
 
В миреКиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала