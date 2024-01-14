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Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ - РИА Новости, 14.01.2024
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:58
2024-01-14T18:58
2024-01-14T19:14
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в торговом центре в Соломенском районе Киева, персонал и посетителей эвакуировали. "Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева. По информации ведомства, родители вместе с ребенком приглашены в полицию для дачи показаний. Уголовное дело заведено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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в мире, киев, украина, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
Полиция Киева: 7-летний мальчик умышленно устроил пожар в ТЦ