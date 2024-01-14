https://ria.ru/20240114/pozhar-1921311250.html

Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ

Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ - РИА Новости, 14.01.2024

Киевская полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ

Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:58

2024-01-14T18:58

2024-01-14T19:14

в мире

киев

украина

виталий кличко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921200467_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_426e5932729e75499b7117ce5277fcae.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в столице Украины произошел из-за поджога, который устроил 7-летний ребенок, сообщили в полиции Киева. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в торговом центре в Соломенском районе Киева, персонал и посетителей эвакуировали. "Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева. По информации ведомства, родители вместе с ребенком приглашены в полицию для дачи показаний. Уголовное дело заведено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

https://ria.ru/20240102/tesla-1919438062.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, виталий кличко